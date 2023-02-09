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14.500 TL promosyon ödemesi 14 milyon emekliye verilecek!

Emeklilere 14.500 TL promosyon ödemesi yapılacak! 14.500 TL promosyon ödemesi 14 milyon emekliye verilecek. Emeklilere 14.500 TL promosyon başvuru detayları...

14.500 TL promosyon ödemesi 14 milyon emekliye verilecek!

Emeklilere 14.500 TL promosyon desteği için maaş hesapları üzerinden başvuruların yapılması gerekiyor. Yeni nakit kampanyasından yararlanmak isteyen tüm emekli vatandaşlar başvuruda bulunabilir. 14 milyon emekli vatandaşa verilecek olan 14.500 TL desteğe uygun faiz oranları ile başvuru yapılabilmektedir. Kredi işlemlerini hızlı biçimde gerçekleştirmek ve düşük faizli kredi desteğinden faydalanmak için başvuruların hızlı şekilde yapılması gerekiyor.  


14.500 TL destek 14 milyon emekliye sağlanacak ve 36 ay vade ile ödeme yapılacak.  


14.500 TL kredi desteği kamu bankalarından yapılıyor 


Kamu bankalarının sağladı ihtiyaç kredisini almak için başvuruları internet bankacılığı üzerinden sağlayabilirsiniz. Kamu bankaları olarak başvurulabilecek olanlar başta Ziraat Bankası, ayrıca Vakıfbank ve Halkbank olarak belirlenmiştir. 14.500 TL ihtiyaç kredisinden faydalanmak isteyen emekli vatandaşların 14 milyonuna verilecek. Başvuruların onaylanması halinde anında hesaplara yatırılacak.  


Ziraat Bankası, Halkbank ve Vakıfbank tarafından yapılacak olan ödeme düşük faiz oranları ile emekli vatandaşlara sunulacak. Tüm vatandaşların başvuru yapabilmesi için daha önce başka bir bankadan kredi kullanmış olması gerekmektedir. Emekli maaşınızı aldığınız banka üzerinden 14.500 TL ihtiyaç kredisini 36 ay vadeli olarak alabilirsiniz. Ayrıca duruma bağlı olarak daha yüksek limitler alma şansınız da bulunmaktadır.  


Emekli maaşını banka üzerinden alan kişilerin başvurabileceği devlet destekli ve uygun faiz oranlarının sağlandığı 14.500 TL ihtiyaç kredisine kamu bankaları olan Ziraat Bankası, Vakıfbank ve Halkbank dışında bazı özel bankalar da destek vermektedir.  


Başvurularınızı gerçekleştirmek için internet bankacılığından, mobil bankacılık işlemlerinden, SMS ile veya direkt şubeye giderek yapabilirsiniz. 

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