14 Şubat salı büyük BİM indirimi! Temizlik ürünlerine stoklamalık indirim geliyor!

Her salı günü tüketicilerine çeşitli ürünlerinde büyük indirimler sunan BİM, ekonomik şartların zorlu olduğu dönemlerde evlerin vazgeçilmezi temizlik ürünlerine indirim yapıyor. Bu salı günü BİM indirimleri ile evlerinize stok yapmalık. Temizlik ürünlerindeki dev indirime ek olarak BİM ürünlerinin birçoğunda uygun fiyatlar var. İşte kaçırılmayacak 14 Şubat BİM kataloğu indirimleri...



Türkiye’nin en büyük market zincirlerinden BİM 14 Şubat aktüel ürün kataloğu ile büyük indirimler yapıyor. BİM broşür içerikleri ve ürün fiyatları...



Kaçırılmayacak 14 Şubat BİM kataloğu ürünleri



Milka 350 gram kakaolu fındık kreması fiyatı yalnızca 49.50 TL

Keyifçe cezerye fiyatı 27.59 TL

Lipton 1,5 litrelik soğuk çayı fiyatı ise 16.50 TL.

Toblerone 360 gram çikolata fiyatı sadece 69 TL

Patiswiss fıstık ezmesi topu fiyatı yalnızca 16.50 TL iken Patiswiss 80 gram nohut draje fiyatı 19.50 TL.

Keyifçe cevizli sucuk 200 gram fiyatı 16.50 TL.

Buono Dolce 80 gram çikolata stick 17.50 TL

Holland karamel waffle 250 gram fiyatı 23.50 TL.

Black bruin enerji içeceği 6’lı olarak 39.50 TL.

Keyifçe cevizli pekmezli pestil 200 gram fiyatı 19.50 TL.

Fiskokrem sütlü fındık kreması 800 gram fiyatı 59 TL.

Eti burçak sütlü kremalı bisküvi 3’lü paket fiyatı sadece 21 TL.

Topi tanem kahveli hurma topu 96 gram fiyatı 13.50 TL.

Miskos sade ve kakolu pişmaniye 90 gram fiyatı 11 TL.

Herby karışık bitki çayı ile birlikte bardak altlığı set fiyatı 25 TL.



BİM 14 Şubat temizlik ürünleri fiyatları



Domestos wc blok fiyatı yalnızca 32.50 TL.

Sitil parlatma süngeri 4 ml. Fiyatı 10.50 TL.

Fakir parkett ahşap temizleyici 1 litre fiyatı 17.50 TL.

Sitil 50 ml. Spor ayakkabı temizleme süngeri ise yalnızca 14 TL.

Orkid hijyenik gece pedi 40’lı fiyatı 59.90 TL.

5 litre domestos ultra çamaşır suyu fiyatı sadece 79 TL.

80’li fairy bulaşık makinesi tableti ise sadece ve sadece 219 TL.

Naturalove cam kandilin fiyatı 39 TL.

Pati dostları için Quickdish tüy toplatıcı fiyatı 45 TL.

Ilaslan doğal kabak lif 37.50 TL.

4 litrelik perwoll sıvı çamaşır deterjanı fiyatı 109 TL.