13,5 milyon emekliye maaşa ek 8500 TL ödeme! 3 gün içinde karşılıksız veriliyor

Emekliler 2023 yılında peş peşe güzel haberler alıyor. Önce yılbaşında yapılan %30 maaş zammı ardından Bayram ikramiyesine zam sinyalleri ve ek zam haberleri emekliyi güldürdü. Ancak şu anda da yeni bir zam haberi daha geldi. bankaların emekliye ödediği promosyon fırsatları EYT ile birlikte güncellenmeye başladı. Bir banka daha emekli promosyon ücretlerini arttırdı. Üstelik sadece EYT'liler değil tüm emekliler istisnasız bu ücretten faydalanacak. Peki güncel emekli promosyon ücretleri ne kadar oldu? Bankalar emekliye ne kadar promosyon veriyor?

Akbank emekli promosyon ücretleri 2023 güncellendi. Milyonlarca emekliyi ilgilendiren güzel haber Bugün bankanın resmi internet sitesi üzerinden paylaşıldı. Akbank'ın yeni emekli promosyon ücretlerinden emekli maaşı alan herkes faydalanacak. SSK BAĞ-KUR memur emeklisi EYT ile birlikte dul ve yetim aylığı alanlarda 31 Mart tarihine kadar güncel promosyon fırsatları için başvuru yapabilecek. Peki, Akbank ne kadar emekli promosyonu veriyor? Akbank 2023 mart ayı güncel emekli promosyon ücretleri ve başvuru şartları haberimizde…

AKBANK'TAN EMEKLİ PROMOSYON ÜCRETLERİNE GÜNCELLEME

Milyonlarca müşterisi olan Akbank, daha fazla müşteri sayısına ulaşmak amacıyla emekli promosyon ücretlerine güncelleme yaptı. Özellikle EYT’lilerin de emekli olması ile birlikte Akbank'tan yeni promosyon duyurusu geldi. Akbank 13,5 milyon emekliye Maaş promosyonu olarak maaş aralığına göre 8.500 liraya varan teklifte bulundu.

Akbank'ın bu promosyon ödemesinin 7.000 TL'si nakit promosyon olarak sağlanacak. Buna ek olarak Akbank'ın kredi kartını kullanan emeklilere her ay 1000 TL harcama sözü vermeleri halinde 1500 TL chip para fırsatı da sunulacak. Yani Akbank'ın tüm tekliflerini değerlendiren emekliler toplamda 8.500 TL'ye Varan promosyon almış olacak.

Maaş aralığına göre promosyon teklifi sunan Akbank'ın emekli maaşına göre verdiği promosyonlar şu şekilde:

Aylık net geliri 3.499 TL’ye kadar olan SGK emeklilerine 3.000 TL promosyon ve 1.200 TL ek promosyon, 3.500 TL ile 7.499 TL arasında net gelire, 3.500 TL promosyon ve 1.350 TL ek promosyon, 7.500 TL ve 9.999 TL arasında aylık geliri olanlara 4.500 TL promosyon ve 1.750 TL ek promosyon ile aylık net geliri 10.000 TL ve üzerinde olanlara ise, 5.000 TL promosyon ile 2.000 TL ek promosyon.

AKBANK'TAN DÜŞÜK FAİZLİ EMEKLİ KREDİSİ KAMPANYASI

Akbank aynı zamanda emekli maaşını taşıyarak 3 yıl boyunca kendisinden alan Emeklilere promosyon ödemesinin yanı sıra düşük faizli emekli kredisi imkanı da sağlıyor. Emekliler piyasaya göre çok düşük faiz oranları ile 50.000 TL'ye kadar kredi kullanmaları halinde 36 ay vade 100.000 TL'ye kredi kadar kredi kullanmaları halinde 24 ay vadeli ve 100.000 TL üstü Kredi kullanmaları halindeyse 12 ay vadeli olarak geri ödeme yapabiliyor. Ayrıca Akbank'ın yeni müşterilerine özel sunduğu faizsiz kredi fırsatı da bulunuyor. Emekliler de ilk kez Akbanklı olmaları halinde 10 bin TL’ye kadar faizsiz nakit avans alma hakkını elde ediyor.