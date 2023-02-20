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13,5 milyon emekliye 8000 TL ödeme! TÜED az önce açıkladı, Şubat ayında ödenecek

Tüm emeklilere TÜED’den müjde. Tam 8000 TL karşılıksız ödeme Şubat ayında hesaplara yatacak. 10 bin TL olması için çalışmalar devam ediyor.

13,5 milyon emekliye 8000 TL ödeme! TÜED az önce açıkladı, Şubat ayında ödenecek

SGK, BAĞ-KUR veya Memur emeklileri için yeni ödeme duyurusu Türkiye Emekliler Derneği (TÜED)’nden geldi. Emekli maaşı alan 13,5 milyon emekliye 8000 TL ödeme yapılacak. Tüm emekliler için yapılacak olan karşılıksız ve geri ödemesiz nakit yardım maaşa ek hesaplara geçecek. Üstelik yeni bir sevindirici haber daha gelebilir. Çünkü ödemenin 10 bin TL’ye çıkarılması için çalışmalar devam ediyor.

Ocak ayında hem TÜİK tarafından açıklanan enflasyon rakamları hem de Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın açıkladığı refah payı ile emekli maaşlarında yüzde 30 artış oldu. Buna ek olarak en düşük emekli maaşı ise 3500 TL’den 5500 TL’ye yükseldi. Ancak bu artış emeklinin beklentisinin altında kaldı. Çünkü enflasyon ve hayat pahalılığı her geçen gün artıyor, emeklinin cebindeki para ay sonunu getirmeye yetmiyor. Ek geliri olmayan emekliler bırakın ay sonunu getirmeyi en temel ihtiyaçlarını bile karşılamakta zorlanıyor.

EMEKLİYE 8000 TL EK ÖDEME MÜJDESİ VERİLDİ

Ne yazık ki emekli vatandaşlar en rahat etmeleri gereken dönemde Türkiye’nin içinde bulunduğu ekonomik kriz nedeniyle açlık sınırının altında yaşamaya mahkum ediliyor. Bu durumda da 13,5 milyon emekli vatandaş bankaların maaşa ek olarak verdiği emekli promosyon ücretlerini araştırmaya başladı. En yüksek emekli promosyonu veren bankalar her ay yoğun bir şekilde aranıyor. Şubat ayı için bu bankalar belli oldu ve güzel haber verildi.

Türkiye Emekliler Derneği (TÜED) Başkanı Kazım ERGÜN, bugün milyonlarca emekliyi yakından ilgilendiren çok önemli açıklamalarda bulundu. Ergün, emekliler için yaptıkları yoğun çalışmaların ardından maaşa göre 8000 TL’ye varan promosyon ücretleri için başvuruların başladığını duyurdu.

10 BİN TL İÇİN GÖRÜŞMELER SÜRÜYOR

Bankaların emekliye sağladığı promosyon 2022 yılında resmen bir yarış haline dönmüştü. Bazı özel bankalar emekliye verdikleri ödemeleri ek ödemelerle birlikte 10 bin TL’ye kadar çıkardı ancak ortalamaya bakacak olursak maaş promosyonu ödemelerinin 3000 TL ile 7000 TL arasında değişiyor.

İşte bu noktada Türkiye Emekliler Derneği (TÜED)’nden büyük müjde geldi. Türkiye Derneği başkanı Kazım Ergün, Geçtiğimiz ay bankaların promosyon ücretlerini 7500 TL de sabitlediğini hatırlatarak Türkiye Ekonomi Bankası ile yaptıkları görüşmeler sonucunda bu ücretin 8.000 liraya yükseldiğini bildirdi. Ancak milyonlarca emekli için hala bu ücretin çok düşük olduğunu hatırlatan Türkiye Emekliler Derneği başkanı Kazım Ergün, Emekli promosyon ücretlerinin ₺10.000'ye kadar yükselmesi için girişimlerini sürdüğünü söyledi. Bu konuda bankalardan elini taşın altına koymalarını beklediklerini söyleyen Ergün, daha yüksek promosyon için taahhüt süresinin de uzatılabileceğini ifade etti.

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