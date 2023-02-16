13.5 milyon emekli sevinçten uçacak! Haber az önce geldi, en düşük ek ödeme 8500 TL oldu

Geçim sıkıntısı çeken 13.5 milyon emekli için bankalardan müjde geldi. Maaşa ek 8500 TL nakit ödeme yapılacak. Son dakika… Milyonlarca emekli geçim sıkıntısı içinde mücadele ederken bankaların sağladığı emekli promosyon ücretlerini yakından takip ediyor. Özellikle Ocak ayında aldıkları %30 zam yetmeyen emekliler en yüksek promosyon veren bankalar hangileri sorusuna yanıt arıyor. Nihayet bankalardan güncelleme geldi. Emekli promosyon ödemeleri şubat ayında artıyor. Güncellemeyi ilk yapan banka ise Türkiye İş Bankası oldu.

SSK BAĞ-KUR ve memur emeklisi milyonlar bankaların promosyon ücretlerindeki güncellemeyi yakından takip ediyor. Emekli promosyon ücretleri 2017 yılından beri ödeniyor ancak son iki yıldır enflasyon rakamlarının açılmasıyla birlikte verilen promosyon miktarlarında da büyük artış yaşanıyor. Bu artışa bankalar arasındaki rekabet de eklenince promosyon ödemeleri resmen arsa kadar yükseldi. Şubat ayında da bankalardan yeni promosyon açıklamaları gelmeye başladı. Özellikle emeklilere ara zam konusunun gündeme geldiği son günlerde bazı bankalar emekli promosyon tutarlarında artış yapmaya gitti.

TÜRKİYE İŞ BANKASI EMEKLİ PROMOSYON ÜCRETLERİNE ZAM YAPTI

Milyonlarca emekli tarafından yakından takip edilen emekli promosyon ücretleri şubat ayında zamlı olarak yatırılmaya başlıyor. Türkiye İş Bankası bu konuda ilk adımı atan bankalardan biri oldu. Emekliye zaten yüksek promosyon ödemesi yapan Türkiye İş Bankası, geçim sıkıntısı içinde boğuşan emekliler için yeni kampanyasını sosyal medya hesaplarından ve resmi internet sitesi üzerinden açıkladı. Türkiye iş Bankası’ndan emekli ya şubat ayında büyük sürpriz var.

TÜRKİYE İŞ BANKASI NE KADAR PROMOSYON VERİYOR?

Emekli maaşına göre promosyon ödemesi yapan Türkiye İş Bankası emekli vatandaşlara 5500 TL’den başlayan ve 8500 TL’ye kadar yükselen promosyon fırsatı sünüyor. Emekliler ayrıca Türkiye İş bankasının kredi kartı ürünlerini kullanmaları halinde 1000 TL’de hediye para puan kazanma imkanına sahip oluyor. Yani İş Bankası müşterilerinin kazanımı 9500 TL’ye kadar ulaşıyor.

Türkiye İş Bankası emekli promosyon başvurusu yapmakta oldukça kolay. Sadece en yakın banka şubesine gitmek yeterli oluyor. Bunun yanında emekliler telefon bankacılığı, mobil bankacılık ve internet bankacılığı üzerinden de promosyona başvuru yapabiliyor.

DÜŞÜK FAİZLİ KREDİ FIRSATI

Sadece emekli promosyonu konusunda değil Türkiye İş Bankasının düşük faizli kredi konusunda da önemli kampanyaları var. Maaşını iş bankasına taşıyarak maaş müşterisi olan emeklilere diledikleri kadar düşük faizli kredi imkanı da sağlanıyor. Emekliler gelir belgesiz ve kefilsiz olarak düşük faizli krediyi anında kullanabiliyor.