1300 TL ödeme için TBMM’den onay geldi! Çocuklu ailelere e-Devlet’ten başvuru yaparak alacak

Devlet, çocuğu olan ailelere sosyal yardım veriyor. Geçinmekte ve çocuklarının masraflarını karşılamakta zorlanan aileler başvuru yaparak 1300 TL çocuk yardımı parası alabiliyor. Nisan ayı yardım parası başvuruları başladı. TCKN ile e-Devlet’ten hemen başvuru yapanlara 10 gün içinde ödeme onayı veriliyor. Hane başına 1300 TL yardım parası ödemelerinden sadece anneler yararlanıyor. PTT’ye TC kimlik kartı ile giden annelere nakit destek ödemesi anında veriliyor.

Aile Bakanlığı, dar gelirli ve yardıma muhtaç her vatandaşa sosyal yardım imkanları ile destek vermeye devam ediyor. E-Devlet üzerinden başvuru yapan aileler bakanlıktan bir çok farklı kalemde sosyal yardım ve destek alabiliyor. Özellikle dar gelirli çocuklu ailelere verilen ödemeler son dönemlerde oldukça yoğun ilgi görüyor. Ekonomik sorunların her geçen gün büyüdüğü Türkiye’de Aile Bakanlığı tarafından sağlanan sosyal yardım ödemeleri için başvuru adresleri de merak ediliyor. 1300 TL çocuk yardımı ödemesi için de şartlar belli oldu. Aile Bakanlığından yardım almak için başvuru şartları haberimizde…

DEVLET 1300 TL ÇOCUK YARDIMI VERİYOR

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından Dar gelirli ve ihtiyaç sahibi ailelere sağlanan sosyal yardımı ödemelerinden biri de çocuk yardımı. Ekonomik anlamda zorluk çeken ve geçinmekte güçlük çeken vatandaşlar başvuru yapmaları durumunda aile Bakanlığından çocuk yardımı alabiliyor. Devletten çocuk yardımı olabilmek için sadece annelerin başvuru yapması gerekiyor. Doğum yapan her kadın, çalışma durumuna bakılmadan bu ödemeden faydalanabiliyor. Çocuk yardımı çocuk sayısına göre veriliyor ve toplamda 1300 TL’ye kadar ulaşıyor.

ÇOCUK YARDIMI BAŞVURU ŞARTLARI

Devlet, doğum yapan kadınlara ilk çocuk için 300 TL, ikinci çocuk için 400 TL, 3 ve daha fazla çocuk için 600 TL ödeme yapıyor. Toplam 1300 TL olan çocuk yardımı hane içinde kişi başına düşen gelir asgari ücretin 1/3 ‘ünden az olan hanelere veriliyor. Bu ödeme sadece annelerin adına tanımlanıyor. Çocuğun canlı dünyaya gelmesi ve nüfus kaydının yaptırılması da aranan diğer şartlar arasında yer alıyor. Çocuk yardımı ödemesi için gerekli şartları taşıyan anneler TC kimlik kartları ile birlikte PTT şubelerine giderek yardım parası ödemesini alabiliyor. Başta da belirttiğimiz gibi bu yardım ödemesi sadece annelere yapılıyor.