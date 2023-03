1300 TL intibak zammı! 2000 ile 2008 arası sigortalı ve emekliler! Çifte zam hangi mesleklere geliyor?

Memur ve emekliler için 2023’ün ilk ayı zamlı maaşlar yattı. Vatandaşların birçoğu da Temmuz zammıyla beraber intibak yasasını bekliyor. Memur ve emeklilerin ek göstergelerinin yenilenmesiyle Temmuz da gelecek olan yüzde 6 zam ile enflasyon farkının yolu gözleniyor. Şubat ayı verilerinin TÜİK tarafından açıklanması da farkı daha şimdiden oluşturdu. 4 aydaki verilerle birlikte bunun daha çok artması bekleniyor. Diğer tarafta ise emekli vatandaşlar intibak yasasının ne zaman yürürlüğe gireceğini bekliyor. İşte emekli, memur, diğer mesleklerin 2023 maaşları ve detaylar...



Ocak zammının yüzde 30 gelmesinden sonra ek göstergenin devreye girmesi ile 2023 senesi emekliler ve memurlar için başladı. Temmuz ayı büyük bir merakla beklenirken memur ve memur emeklilerine yüzde 6 zam ile enflasyon farkı da Şubat ayının TÜİK tarafından açıklanmasıyla netleşti. Şimdiyse oluşacak farkı 6 ayın toplam enflasyon durumu belirleyecek.



Toplu sözleşme görüşülecek



2023 senesinde memur emeklileri ve memurlar için yapılacak olan toplu sözleşme görüşmeleriyle birlikte 2024 – 2025 senelerinin zamlarıyla iyileştirilmeleri de bir karara şimdiden bağlanacak. Önümüzdeki günlerde bununla ilgili memur konfederasyonları hazırlık çalışmalarına başlayacak.

İntibak yasası ile ne kadar artış olacak?



İntibak yasasının çıkması durumunda verilen maaşlarda 350 TL’ye varan yükselme olmuştu. Şimdi aynı şekilde intibak yasasından yararlanma durumunda ise maaşların bu sefer 1.300 TL’ye kadar artması bekleniyor.

Bu durumlarla maaşlar ne kadar oluyor?



Bağ-Kur’lu esnafların mevcut maaşı 5.456 TL iken 6.001 TL’ye artıyor.

2000 öncesi SSK’lıların maaşları şu an 6.093 TL iken 6.702 TL’ye artıyor.

Minimum emekli maaşı 5.500 TL’den 6.050 TL’ye çıkıyor.



Memurlar da ise Ocak ayındaki yüzde 8 ile toplu sözleşme artışı ve buna ek olarak enflasyon farkı yüzde 16.48 olarak hesaba alınıyor. Yüzde 7,96’lık zamma göre:



Üniversite mezunu şube müdürü şu an 20.724 TL alırken %7.96 zam ile birlikte 22.373,63 TL alacak.

Lisans mezunu memur 9/1 şu an 12.632 TL alırken 13.637,51 alacak.

Uzman öğretmen ¼ şu an 18.246 alırken 10.698,38 TL alacak.

Öğretmenler ¼ şu an 15.793 TL alırken, 17.050,12 TL alacak.

3/1 başkomiser şu an 20.873 TL alırken 22.534,49 TL alacak.

Polis memurları 8/1 şu an 18.235 TL maaş alırken, zamlı haline 19.686,51 TL alacak.

Uzman doktorlar ise 24.743 TL alırken 26.712,54 TL alacak.

Lisans mezunu hemşireler 15.611 alırken 16.853,64 TL alacak.

Mühendis maaşı 21.295 TL’den 22.990,08 TL’ye artacak.

Teknisyen maaşı 13.142 TL’den 14.188,10 TL’ye artacak.

Profesör maaşları 34.057 TL’den 36.767,94 TL’ye artacak.

Araştırma görevlilerinin maaşı 20.139 TL’den 21.742,06 TL’ye çıkacak.

Avukat maaşları ise 19.968 TL’den 21.557,45 TL’ye artacak.