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13 Şubat benzin fiyatı, motorin litre fiyatı ne kadar? 13 Şubat akaryakıt fiyatları

13 Şubat benzin ne kadar? 13 Şubat motorin fiyatları ne kadar oldu? Akaryakıta zam geldi mi? İşte merak edilen güncel akaryakıt fiyatları...

13 Şubat benzin fiyatı, motorin litre fiyatı ne kadar? 13 Şubat akaryakıt fiyatları

Araç sahiplerinin her gün güne uyanırken merak ettiği akaryakıt fiyatlarına zam geldi mi, sorusu akıllarında oluyor. Akaryakıt fiyatlarına iki kere zam yapılmış ve litre fiyatına da büyük bir zam yansımıştı. Zamlardan sonra ise arka arkaya yapılan indirimler sevindirdi. Peki, 13 Şubat akaryakıt fiyatları ne kadar? Benzin fiyatı ne? İşte ayrıntılar... 


İstanbul akaryakıt fiyatları 


İstanbul’un Anadolu kısmında benzinin litre fiyatı 19,77 TL iken motorinin litre fiyatı ise 20,01 TL. LPG fiyatı ise İstanbul’un Anadolu tarafında 10,75 TL’den satılıyor. 


İstanbul Avrupa kısmında benzinin litre fiyatı karşımıza 19.83 TL olarak çıktı. Motorinin litre fiyatında ise 20,07 TL. Avrupa yakasında LPG litre fiyatı da 10,75 TL. 


Ankara benzin, motorin, LPG fiyatı ne kadar? 


Ankara’da benzinin litre başına fiyatı 20,10 TL iken motorinin litre fiyatının ise 20,37 olduğu görüldü. LPG fiyatı ise Ankara’da 11,37 TL’den satışta. 


İzmir motorin, LPG, benzin fiyatı ne kadar? 


İzmir’de LGP fiyatı 11,04 TL’den, benzinin litresi ise 19,99 TL’den satışta. Motorinin İzmir’deki litre başına fiyatı 20,41 olarak karşımıza çıkıyor. 

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