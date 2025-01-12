13-31 Ocak halka arz takvimi; Hangi şirketler halka arz olacak?

Ocak ayında Borsa İstanbul'da halka arz olacak şirketler, yatırımcılar için büyük bir fırsat sunuyor. Sermaye Piyasası Kurulu'nun (SPK) açıkladığı listeye göre, 13-31 Ocak 2025 tarihleri arasında iki şirketin halka arzı gerçekleşecek. İşte detaylar...

Halka Arz Takvimi: Ocak 2025

Son dönemde, Borsa İstanbul'da halka arz başvurularında önemli bir artış gözleniyor. Yatırımcıların yoğun ilgisi, talep toplama süreçlerini de hızlandırıyor. SPK'nın haftalık bültenine göre, bu hafta bir şirketin halka arzı onaylandı:

AKFIS

Akfen İnşaat Turizm ve Ticaret A.Ş

Halka arz, şirketlerin sermayelerini artırarak büyümelerini desteklerken, yatırımcılara uzun vadeli kazanç fırsatları sunar. Bu süreçte şirketlerin mali yapısını, sektördeki pozisyonlarını ve gelecek planlarını incelemek büyük önem taşıyor.

Nasıl Takip Edilir?

Halka arz takvimini ve detaylarını SPK'nın haftalık bülteni veya ilgili aracı kurumların internet sitelerinden takip edebilirsiniz.

Kaynak: Sermaye Piyasası Kurulu Resmi Bülteni