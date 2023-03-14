125 bin, 150 bin, 250 bin TL tek tıkla hesapta! O banka para musluklarını açtı

Acil nakit paraya ihtiyacı olan vatandaşlar için bankalar Mart ayında da düşük faizli ihtiyaç kredisi kampanyaları yapmaya devam ediyor. Kredi faiz oranları resmen dibe çekilirken 100.000 TL ile 250.000 TL arası nakit ihtiyaçlarınız için en uygun faiz oranları uygulanıyor. Özellikle deprem felaketi sonrası artan paraya ihtiyacına bir banka daha düşük faiz oranları ile yanıt verecek. Peki, en uygun faiz oranı ile kredi veren bankalar hangileri? Bankaların düşük faizli kredi kampanyaları ile ilgili her şey haberimizde…

Türkiye'nin içinde bulunduğu ekonomik krize Bir de deprem felakete eklenince vatandaşın nakit paraya olan ihtiyacı daha da arttı. Acil nakit ihtiyacı olan vatandaşlar bankaların kredi kampanyalarını yakından takip ediyor. Özellikle düşük faizli kredi veren bankalar her gün araştırılıyor. Bugün de Fibabanka bir açıklama yaparak acil nakit ihtiyacı olanlara düşük faizli kredi desteği sunacağını duyurdu. Üstelik bankanın çok fazla ihtiyaç kredisi paketi bulunuyor. Fibabanka’ya başvuru yaparak 125 bin, 150 bin, 250 bin TL Kredi desteği alabilirsiniz. Üstelik hızlı kredi olarak bu kampanya başladı. Yani tek tıkla başvuru yapanın hesabına anında ihtiyaç kredisi yatıyor.

125.000 TL İLE 250.000 TL KREDİ DESTEĞİ ANINDA HESAPTA

Fibabanka, mevcut müşterilerine ve yeni müşterilerine 125.000 TL ile 250.000 TL arasında düşük faizli kredi imkanı sağlıyor. Özellikle deprem sonrasında bankalarda bir seferberlik başlatırken Fibabanka tüm bireysel ihtiyaçlar için düşük faizli ihtiyaç kredisi limitlerini arttırdığını duyurdu. Kredi vade sayısı ise Kredi miktarına göre belirleniyor. Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu tarafından geçtiğimiz aylarda Kredi vade sayısına yeni düzenleme getirilmişti.

Bu doğrultuda Fibabanka tarafından yapılan açıklamaya göre düşük faizli ihtiyaç kredisi kampanyasında Kredi vade sayılarını şu şekilde olacağı bildirildi:

“50.000 TL ve altındaki kredi kullanımları için maksimum vade 36 ay, 50.001 TL-100.000 TL arası kullandırımlar için maksimum vade 24 ay, 100.001 TL ve üzeri kullandırımlar için maksimum vade 12 aydır.”

0.99 FAİZ ORANI İLE DÜŞÜK FAİZLİ İHTİYAÇ KREDİSİ

Kahramanmaraş'ta 6 Şubat tarihinde yaşanan deprem felaketi Türkiye’yi sarsarken vatandaşın nakite olan ihtiyacı da arttı. Bu durumda bankalarda elini taşın altına koymaktan geri durmadı. Mart ayı kredi faiz oranlarında büyük indirim yapıldı. fibabanka'da ihtiyaç kredisi faiz oranlarını önemli ölçüde düşüren bankalar arasında yer alıyor. Çünkü Fibabanka’nın ihtiyaç kredisi faiz oranları 0.99'dan başlıyor.

Mart ayı içinde kredi başvurusu yapmak isteyenler Fibabanka şubelerine giderek ya da mobil bankacılık ve internet bankacılığı üzerinden başvuru yaparak kredi alabilir. Kredi faiz oranları belirlenirken kişilerin Kredi Notu da büyük önem taşıyor. Ayrıca Kredi vade sayısı ve miktarına göre de faiz oranları değişebiliyor.