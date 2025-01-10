12.000 TL+12.000 TL ek promosyon: Emeklilere yeni ödeme

Ocak ayında gerçekleştirilen emekli maaşı zamlarının ardından bankalar da yeni promosyon kampanyalarını açıklamaya başladı. VakıfBank, bu kapsamda dikkat çeken bir duyuruyla emeklilere yönelik yeni avantajlarını kamuoyuyla paylaştı.

VakıfBank Ne Kadar Promosyon Ödüyor?

VakıfBank, emeklilere sunduğu finansal destek ve avantajlı kampanyalarla öne çıkmaya devam ediyor. Banka, emekli maaşını taşıyan müşterilerine özel olarak sunulan promosyon kampanyasını güncelledi. Buna göre, belirlenen şartları yerine getiren emekliler, 12.000 TL’ye varan promosyon ödemesi alabilecek.

Ayrıca, VakıfBank tarafından yapılan açıklamaya göre emekli müşteriler, toplamda 24.000 TL’ye kadar ulaşan finansal destek fırsatlarından yararlanabilecekler. Bu tutarın içerisinde nakit promosyon ödemesi ve ek avantajlar da bulunuyor.

VakıfBank’ın Emekli Müşterilerine Sunduğu Avantajlar

Ücretsiz EFT ve FAST İşlemleri: Banka, emekli maaşını taşıyan müşteriler için tüm EFT ve FAST işlemlerini masrafsız hale getiriyor.

Cazip Ek Ödeme Fırsatları: Promosyon ödemelerinin yanı sıra belirli kampanya koşullarını karşılayan müşteriler, ekstra nakit ödüllerden faydalanabiliyor.

VakıfBank, müşterilerinin memnuniyetini artırmayı ve emeklilere finansal anlamda destek sağlamayı hedefleyen bu kampanya ile sektördeki lider konumunu koruyor. Kampanyaya katılım ve detaylı bilgi için en yakın VakıfBank şubesine başvurabilir ya da bankanın resmi web sitesini ziyaret edebilirsiniz.



Kaynak: Gazeteoku.com