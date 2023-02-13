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120, 180 ve 240 ay vade imkanı! Konut kredisinde Vakıfbank ve Halkbank şartlarını sundu! Yüzde 1,20 ila 1,29...

Konut kredisi Halkbank ve Vakıfbank müşterilerine yüzde 1,20 ila yüzde 1,29 gibi düşük faizler ile veriyor. 120, 180 ve 240 aya kadar varan vade sayısı ile konut kredisi şartları ile tüm vatandaşlar ev sahibi olacak! İşte detaylar...

120, 180 ve 240 ay vade imkanı! Konut kredisinde Vakıfbank ve Halkbank şartlarını sundu! Yüzde 1,20 ila 1,29...

Yaşanan ekonomik problemler birçok kişinin konut sahibi olmasını gittikçe güçleştirdi. Konut kredisi alarak ev sahibi olmak artık bir hayal olmaktan çıkıyor. Halkbank ve Vakıfbank geçen hafta yaptığı konut kredisi açıklamasında 120, 180 ve 240 ay vade sayısı verdiğini belirtti. İşte Vakıfbank ve Halkbank konut kredisi şartları... 


Halkbank konut kredisi faiz oranları ne kadar? 


Vatandaşlara hesaplı ev sahibi olma imkanı konut kredisi ile veriliyor. Halkbank konut kredisi ödemesini aldığınız zaman istediğiniz miktarda ödemeler gerçekleştirilebilmektedir.  


Konut kredisi kapsamında 120 ay vade ve yüzde 1,20 faiz oranı 100 bin TL çekimlerde geçerlidir. 


Yine 120 ay vadeli konut kredisinde 1 milyon 200 bin TL çekimde 1,29 faiz oranları geçerlidir. 


Halkbank müşterisi olarak konut kredisine online başvuru yapabilirsiniz. En yakın banka şubesine giderek de konut kredisi başvurusu yapabilmektesiniz. Ayrıca ödemeleri kendinize uygun şekilde ödeme tablosundan kontrol ederek planlayabilirsiniz.  


Vakıfbank konut kredisi faiz oranları ne kadar? 


Kira öder gibi ev sahibi olmak isteyen vatandaşlara 120 aydan başlayan vade seçenekleri ile yüzde 1,94 faiz oranını Vakıfbank sunmaktadır. Vakıfbank konut kredisi almak isteyen vatandaşlar kendilerine uygun ödeme planına göre kredilerini çekebilir. 

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