12 aya değil, tam 24 aya 0.99 faiz! Başvurular rekor seviyeye ulaşmadan yetişen alacak!

Vatandaşların ihtiyaçlarına yetişmek konusunda ne kadar çok zorlandığını gören iki kamu bankası harekete geçti. Artık birçok bankanın sunmadığı 0.99 faiz oranlarıyla ve 24 ay vadeli olarak ihtiyaç kredisi vereceğini duyurdu. Halkbank ve Ziraat Bankası’nın yaptığı ihtiyaç kredisi kampanyası kapsamında 0.99 faizle birlikte 24 ay vade de sunulacak. İşte 24 ay vade ve 0.99 faiz ile alabileceğiniz ihtiyaç kredisi detayları...



Ziraat Bankası ve Halkbank 0.99 faiz oranları ile müşterilerine özel kredi fırsatı sundu. İki kamu bankasının sunduğu bu 0.99 faiz oranları 15.000 TL’ye kadar varan ihtiyaç kredilerinde geçerli olacak. 15.000 TL’ye kadar nakit ihtiyacı olan vatandaşlar ise en uygun faizli ihtiyaç kredisini Ziraat Bankası ve Halkbank’tan alabilecek.



Ziraat Bankası ve Halkbank ihtiyaç kredisi kampanyası detayları



Kamu bankası olan Halkbank ve Ziraat Bankası ihtiyaç kredisi kampanyasının detaylarına baktığımız zaman 0.99 faiz ile 24 ay vadeli 15.000 TL ödeme yapılacak. Bu doğrultuda geri ödemeler vatandaşlar için cepleri rahat bir şekilde gerçekleştirilebilecek. Bunun yanı sıra bir diğer kampanya ise yine uygun faizli şekilde 10 bin TL ile 20 bin TL arasında ihtiyaç kredisi ödemesi. Bu ihtiyaç kredisine başvurmak isteyen vatandaşlar ise yalnızca 1.24 faiz oranlarıyla geri ödeme yapabilecek.



Mart 2023 uygun faizli ihtiyaç kredisi



Kamu bankalarının yaptığı ihtiyaç kredisi kampanyası kapsamında müşterilerin kredi notunun 1500 ile üzerinde olması da 0.99 faiz oranlarının yansıması. Eğer kredi notunuz 1500 ve üzerindeyse uygun faiz oranlarından rahatlıkla faydalanabileceksiniz. Başvurularınızı ise Halkbank ya da Ziraat Bankası mobil üzerinden yapabilirsiniz. Ayrıca şubeye gitme seçeneğini ya da internet bankacılığını da uygun faizli ihtiyaç kredisi başvurusu için değerlendirebilirsiniz.