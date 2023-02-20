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1100 TL - 3000 TL arası öğrenci yardımı sadece bu kişilere verilecek

Bu illerde yaşayan öğrencilere 1.100 yardım verilecek. Bakanlık duyurdu ilkokul ortaokul Lise Üniversite öğrencileri devletten destek alabilecek.

1100 TL - 3000 TL arası öğrenci yardımı sadece bu kişilere verilecek

Kahramanmaraş'ta meydana gelen deprem felaketinin ardından yaraları sarmak için devlet harekete geçti. Bu kapsamda depremzede vatandaşlara binlerce liralık destek ödemesi sağlanıyor. Buna ek olarak deprem bölgesinde yaşayan öğrenciler için de yeni yardım duyuruları gelmeye devam ediyor. Bugün bakanlıktan yapılan son dakika açıklaması ile ilkokul ortaokul lise üniversite öğrencilerine 1100 TL nakdi yardım verileceği duyuruldu. Bu yardımdan sadece depremden zarar gören öğrenciler faydalanacak.

Türkiye, 6 Şubat 2023 tarihinde Kahramanmaraş'ta meydana gelen 2 depremin yasını tutuyor. Deprem sebebiyle milyonlarca kişi evinden oldu çok sayıda vatandaş hayatını kaybetti. Her geçen gün depremin bilançosu artmaya devam ederken devlet, deprem bölgesinde yaşayan vatandaşların yaralarını sarabilmek adına harekete geçti. Deprem bölgesinde yaşayan öğrenciler için bakanlıktan yeni duyuru geldi. Eğitim ve öğretime ara verilen bölgede depremden zarar gören öğrencilere 1.100 yardım yapılacak. Aile Bakanlığı yardımla ilgili detayları paylaştı.

1100 TL BURS BAĞLANACAK

Kahramanmaraş’ta meydana gelen depremler sonrasında afet bölgesinde yaşayan öğrenciler için birçok kurum ve kuruluşla harekete geçti. Bölgede 11 ilde OHAL ilan ederken edilirken depremden zarar gören vatandaşlar için Vakıflar da çalışmalarına devam ediyor. Deprem nedeniyle etkilenen bölgelerde öğrencilere burs bağlanacak. 1.100 burs ödemesi ilkokul ortaokul lise üniversite öğrencilerinin tamamını kapsıyor.

DEPREMZEDE ÖĞRENCİLERE NE ZAMAN BURS VERİLECEK?

Depremden zarar gören öğrenciler için yapılacak olan burs ödemesi tarihleri belli oldu. Türkiye Eğitim Vakfı tarafından yapılan duyuruda öğrencilere ve ailelerine 2.500 lira burs imkanı verileceği bildirildi. Ayrıca afet sonrasında bazı kurumlar da öğrencilere 1100 TL burs bağlayacak.

Çağdaş yaşamı destekleme Derneği de deprem bölgesinde Yaşayan öğrenciler için harekete geçti. Dernek, deprem bölgesinde bulunan ve maddi durumu yerinde olmayan 3500 öğrenciye eğitim bursu vereceğini duyurdu. Çağdaş yaşamı destekleme derneğinin burs miktarının öğrencilerin eğitim kademesine göre değişeceği öğrenildi.

Çağatay Eğitim Vakfı'da 2000'e yakın öğrenciye burs verecek dernekler arasında yer alıyor. Çağatay eğitim Vakfı'ndan yapılan açıklamada her ay 1000 TL'lik eğitim desteğinin de gamzeli öğrencilerin hesaplarına yatacağı bildirildi. Ayrıca bölgede yaşayan öğrencilerin kademesine göre farklı destekler de sağlanacak.

BAŞVURULAR NASIL VE NEREDEN YAPILACAK?

Devletin Depremzede öğrencilere yönelik olarak başlattığı burs imkânından faydalanmak isteyenler başvurularını e-devlet ve sosyal yardımlaşma ve dayanışma vakıfları aracılığıyla yapabilecek. Ancak dernek ve vakıfların yapacağı destekleme ödemeleri için bu vakıfların Kendi internet siteleri üzerinden başvuru işlemlerini gerçekleştirmek gerekiyor. Yani Çağatay Eğitim Vakfı, Çağdaş yaşamı destekleme Vakfı, Türkiye Eğitim Vakfı gibi vakıfların resmi internet sitelerini ziyaret ederek burs başvurularını bizzat yapabilirsiniz.

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