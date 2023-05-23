11 haneli TC’ye göre 10.000 TL ödeme yapılacak! Yeni kimlik kartı olanlar alıyor

Ülkemizde ekonomik koşullar nedeniyle nakit parayı olan ihtiyaç her geçen gün artmaya devam ederken bankalarında yepyeni kampanyaları geliyor. Bu defa güzel haber Kuveyt Türk Bankası'ndan geldi. 31 Mayıs 2023 tarihine kadar başvuru yapanlara Kuveyt Türk'ten 10.000 TL'ye kadar nakit destek ödemesi yapılacak. Yeni kimlik kartı olan herkes Ödeme için başvuru yapabilecek. 11 haneli T.C kimlik no üzerinden yapılacak olan başvurular kampanya kapsamında değerlendirilecek ve onay verilecek. Kampanyaya herkesin bir kez katılma hakkı bulunuyor. Kuveyt Türk yeni finansman kampanyası ile ilgili detaylar haberimizde...

KUVEYT TÜRK KAMPANYA KOŞULLARI

15.03.2023 tarihinden itibaren görüntülü görüşme ile Kuveyt Türklü olan müşterilerimiz 31.05.2023 tarihine kadar vade farksız 10.000 TL’ye kadar ihtiyaç finansmanı kampanyasına başvurabilecektir.

Kampanyadan yararlanmak isteyen müşterilerimiz Kuveyt Türk Mobil’den İhtiyaç Kart başvurusunda bulunmalıdır.

Tahsis süreçleri olumlu olan müşterilerimiz kampanyadan yararlanabilecektir. Bankamız finansman kullandırım politikaları çerçevesinde, finansman başvurusunda bulunan her müşterimiz için ayrı değerlendirme yapmaktadır.

Kampanya kapsamında müşterilerimiz 2 ay ertelemeli, 6 ay vadeli İhtiyaç Kart kullanabilecektir.

Kampanya tek kullanımlıktır. Kampanya süresi boyunca 1 kişi en fazla 1 kez kampanyadan faydalanabilir.

Bu kampanya başka bir kampanya ile birleştirilemez.

Kuveyt Türk kampanya koşul ve tarihlerini değiştirme, sonlandırma hakkını saklı tutar.

KUVEYT TÜRK KAMPANYA DETAYLARI

İhtiyaç Kart tüm harcamalarınızı kendi taksitlendirerek satıcıdan herhangi bir taksit talebinde bulunmanıza gerek bırakmaz.

İhtiyaç Kart ile yapılan alışverişlerde ürünleri satıcıdan indirimli peşin fiyatı üzerinden aldığınız için bu harcamalar da indirimli fiyat üzerinden taksitlendirilir.

İhtiyaç Kart, harcamalarınızda üye iş yerinden bağımsız, her POS'ta taksit imkanı sağlar.

İhtiyaç Kart, tüm harcamalarınızı başvurunuzda belirlediğiniz taksit sayısına göre oluşan vade farkı ile taksitlendirir.

İhtiyaç Kart, katılım bankacılığında gerekli olan, her alışveriş için yeni bir fatura getirme ve ödeme planı oluşturma zorunluluğunu ortadan kaldırarak pratiklik sağlar.

İhtiyaç Kart 2 ay boyunca İhtiyaç Finansmanı özelliğiyle alışveriş imkanı sağlar.

2 aylık kullanım süresi dolan finansman niteliğindeki İhtiyaç Kart; bakiye yükleyerek tüm alışverişlerinizde temassız ödeme yapabileceğiniz, gerektiğinde ATM’lerden nakit çekip&yatırabileceğiniz bir banka kartına dönüşür.

Tekrardan ihtiyaç finansmanına ihtiyaç duymanız halinde Kuveyt Türk Mobil’den ihtiyacınız olan tutar ve taksit sayısıyla İhtiyaç Kart başvurusunda bulunabilirsiniz. Başvurunuzun onaylanmasıyla cüzdanınızdaki banka kartı niteliğindeki İhtiyaç Kart tekrardan finansman niteliğindeki İhtiyaç Kart’a dönüşür.

İhtiyaç Kart’ınızın diğer kredi kartlarının sahip olduğu gibi güvenlik olanakları mevcuttur. Çalınma, kaybolma gibi durumlarda her zaman bu olanaklardan yararlanırsınız.

İhtiyaç Kart tüm işlemlerinizi tek hesap ekstresi üzerinden takip edebilme kolaylığı sağlar.

İhtiyaç Kart 50 TL ve üzerinde yatığınız tüm alışverişleri 6 aydan 34 aya kadar taksitlendirir.

İhtiyaç Kart bilgisayar ve tablet alışverişlerinizi 4 ay taksitlendirir.

Cep telefonu alışverişlerinizi 12.000 TL’ye kadar 10 ay taksitlendirir.

İhtiyaç Kart 12.000 TL üzeri cep telefonu alışverişlerinizde kullanılamamaktadır.

İhtiyaç Kart, finansman formundayken ATM’lerde para çekme&yatırma işlemleri gerçekleştirilemez.

Alkollü içecek satan yerler, market ve gıda harcamaları, akaryakıt harcamaları, tekel bayileri, oto servisleri, döviz bürosu işlemleri, kumarhane ve şans oyunları, mahkeme ve para cezaları, oto kiralama, kontör, vergi, fatura, sigorta ile araç galerisi ve kuyumcu mağazalarında işlem yapılamaz.