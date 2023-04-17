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13.500 TL ödeme T.C. kimlik numarasına göre yatıyor! Hemen sorgulayın

Nakit paraya ihtiyacı olanlar için güzel haber. Devlet 11 haneli T.C kimlik no üstünden 13.500 TL destek ödemesi veriyor. hemen başvuru yapın siz de bayram öncesi devlet yardımı alın.

11 haneli TC kimlik no üzerinden 13.500 TL devlet destekli ödeme veriliyor

13.500 TL ödeme T.C. kimlik numarasına göre yatıyor. Nakit ihtiyacı olan vatandaşlara can simidi gibi gelen ödemenin çıkıp çıkmadığını sorgulayabilirsiniz. Peki, 13.500 TL ödeme kimlere çıkıyor? Ödeme şartları neler?  


Akbank hazırladığı kampanya kapsamında vatandaşların T.C. kimlik numarası ile başvurması sonucunda nakit ihtiyacına kolay çözüm sunuyor. 13 bin 500 TL nakit ödemeyi T.C. kimlik numarasına anında, 7 gün 24 saat yatırıyor. Peki, Akbank kredi başvurusu şartları neler? Akbank kredi başvurusu nasıl yapılır? Akbank müşterisi olmayanlar 13 bin 500 TL ödemeyi nasıl alır? İşte Akbank kredi başvurusu detayları... 


AKBANK KREDİ BAŞVURUSU ŞARTLARI NELER? 


Akbank kredi başvurusu yapmak isteyen vatandaşların kredi notu, gelir durumu, kredi sicili incelenmektedir. Bunun akabinde ödemeler otomatik olarak yatmaktadır. Acil nakit ihtiyacı olan vatandaşlar başvurarak Akbank hesabı üzerinden nakitlerini çekebilmektedir. 


Akbanklı olmak için ise müşteri hizmetlerinden destek isteyebilir, Akbank Mobil üzerinden “Müşteri Ol” butonundan yararlanabilir ya da kendinize en yakın şubeye gidebilirsiniz. Böylelikle Akbank müşterisi olduktan sonra ihtiyaç kredisi başvurusu kapsamında ödemenizi hızlı bir şekilde alabilirsiniz. 


Akbank ihtiyaç kredisi başvurusu yapmak isteyen vatandaşlar Akbank Direkt mobil uygulamasını kullanarak müracaatlarını birkaç dakikada sonuçlandırabilmektedir. Birkaç dakikaya işlemler tamamlanır, 5 dakika dolmadan krediniz hesabınıza onaylanması halinde yatar. T.C. kimlik numarasından yapılan sorgulama sonucunda kredinizin uygunluğu göz önüne alınır. 


AKBANK İHTİYAÇ KREDİSİ BAŞVURUSU 


Akbank ihtiyaç kredisi başvurusu yaptıktan sonra ödemenizi hemen alabilir, ödemeyi 3 ay sonra da tercih edebilirsiniz. Akbank Direkt üzerinden kolay şekilde yapabileceğiniz başvuruya ek olarak şubeden yüz yüze işlemlerinizi halletmek de mümkündür. Ayrıca T.C. kimlik numaranızı yazıp 4425’e SMS göndermeniz halinde kredinizin onaylanıp onaylanmayacağını da öğrenebilirsiniz. 

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