11-31 Ocak arasında başvuran herkese 55 bin TL verecekler

Emekli promosyonları ve kredi kartı avantajları konusundaki çekişme, müşteri kazanma yarışını bir üst seviyeye taşıyor. Bu yarışın son hamlesi Akbank’tan geldi. Akbank, kredi kartı müşteri sayısını artırmak amacıyla benzersiz bir kampanya başlattı.

Yeni kampanya kapsamında Akbank, kredi kartı başvurusu yapan yeni müşterilere sıfır faizle kredi imkânı sunuyor. İşte detaylar:

Kampanyanın Ayrıntıları

Sıfır Faizli Kredi Fırsatı: İlk kez Akbank kredi kartı başvurusu yapacak olan müşterilere özel %0 faizli kredi imkânı tanınıyor.

Toplam Kredi Tutarı: Kampanya kapsamında toplam 55.000 TL’ye kadar faizsiz kredi fırsatı sunuluyor.6 Ay Vadeli Kredi: 30.000 TL’ye kadar sıfır faizli kredi.

3 Ay Vadeli Taksitli Avans: 25.000 TL’ye kadar sıfır faizli taksitli avans.

Kampanya Koşulları

Akbank’ın bu özel fırsatı, yalnızca yeni müşteriler için geçerli olup belirli şartlara tabidir. Kampanya detaylarına Akbank şubelerinden ya da resmi web sitesinden ulaşabilirsiniz.

Bu kampanya, bankanın müşteri odaklı yaklaşımını ve yenilikçi çözümlerini bir kez daha ortaya koyuyor. Sıfır faizli kredi fırsatı, özellikle finansal planlamada kısa vadeli çözümler arayan müşteriler için oldukça cazip bir seçenek.

Kaynak: Akbank Resmi Web Sitesi – Kampanyalar