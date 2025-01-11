GAZETE MANŞETLERİ HABER YAZARLAR 530 978 82 57
SON DAKİKA
Toki açıkladı 12 bin TL 13 bin TL daireler Haberin devamı.
Anasayfa / Ekonomi /

11-31 Ocak arasında başvuran herkese 55 bin TL verecekler

Bankalar arasındaki rekabet hız kesmeden devam ediyor.

11-31 Ocak arasında başvuran herkese 55 bin TL verecekler

Emekli promosyonları ve kredi kartı avantajları konusundaki çekişme, müşteri kazanma yarışını bir üst seviyeye taşıyor. Bu yarışın son hamlesi Akbank’tan geldi. Akbank, kredi kartı müşteri sayısını artırmak amacıyla benzersiz bir kampanya başlattı.

Yeni kampanya kapsamında Akbank, kredi kartı başvurusu yapan yeni müşterilere sıfır faizle kredi imkânı sunuyor. İşte detaylar:

Kampanyanın Ayrıntıları

Sıfır Faizli Kredi Fırsatı: İlk kez Akbank kredi kartı başvurusu yapacak olan müşterilere özel %0 faizli kredi imkânı tanınıyor.

Toplam Kredi Tutarı: Kampanya kapsamında toplam 55.000 TL’ye kadar faizsiz kredi fırsatı sunuluyor.6 Ay Vadeli Kredi: 30.000 TL’ye kadar sıfır faizli kredi.

3 Ay Vadeli Taksitli Avans: 25.000 TL’ye kadar sıfır faizli taksitli avans.

11-31 Ocak arasında başvuran herkese 55 bin TL verecekler1

Kampanya Koşulları

Akbank’ın bu özel fırsatı, yalnızca yeni müşteriler için geçerli olup belirli şartlara tabidir. Kampanya detaylarına Akbank şubelerinden ya da resmi web sitesinden ulaşabilirsiniz.

Bu kampanya, bankanın müşteri odaklı yaklaşımını ve yenilikçi çözümlerini bir kez daha ortaya koyuyor. Sıfır faizli kredi fırsatı, özellikle finansal planlamada kısa vadeli çözümler arayan müşteriler için oldukça cazip bir seçenek.

Kaynak: Akbank Resmi Web Sitesi – Kampanyalar

ÇOK OKUNAN HABERLER
Carrefour, A101, Migros, ŞOK markette yağ fiyatlarına dev indirim Carrefour, A101, Migros, ŞOK markette yağ fiyatlarına dev indirim
Emeklilik yaşınız değişiyor; 1991-2011 arası SSK girişlilere emekli olma şansı Emeklilik yaşınız değişiyor; 1991-2011 arası SSK girişlilere emekli olma şansı
Türkiye'ye Pazartesi fena geliyor; Herkes hazırlansın Türkiye'ye Pazartesi fena geliyor; Herkes hazırlansın
2025 Ocak ayı memur emekli maaş farkı yattı mı? Eksik ödemeler... 2025 Ocak ayı memur emekli maaş farkı yattı mı? Eksik ödemeler...
PTT N Kolay ile emeklilere kredi kampanyası; 100.000 TL'ye kadar kredi PTT N Kolay ile emeklilere kredi kampanyası; 100.000 TL'ye kadar kredi
12-31 OCAK İŞKUR İŞ İLANLARI: KPSS'li KPSS'siz personel alınacak! 12-31 OCAK İŞKUR İŞ İLANLARI: KPSS'li KPSS'siz personel alınacak!
SON HABERLER
Hemen evinizden atın; Gece boyunca çoğalıyorlarmış Hemen evinizden atın; Gece boyunca çoğalıyorlarmış
Bu akşam lapa lapa kar geliyor; Yarın okullar tatil olabilir Bu akşam lapa lapa kar geliyor; Yarın okullar tatil olabilir
Türkiye'ye yavaş yavaş yaklaşıyor; Hemen önlem alın Türkiye'ye yavaş yavaş yaklaşıyor; Hemen önlem alın
İBB itfaiye eri ve zabıta memuru alımı; İşte başvuru şartları İBB itfaiye eri ve zabıta memuru alımı; İşte başvuru şartları
TOKİ açıkladı; 12.408 TL'den 2+1, 13.679 TL'den 3+1 daire müjdesi TOKİ açıkladı; 12.408 TL'den 2+1, 13.679 TL'den 3+1 daire müjdesi
Emekli düğün bayram edecek; Alacakları ikramiye duyuruldu Emekli düğün bayram edecek; Alacakları ikramiye duyuruldu
Ünlü doktor uyardı; Eksikliği zeka geriliğine neden oluyor Ünlü doktor uyardı; Eksikliği zeka geriliğine neden oluyor
Çocuklarınızı yanına sokmayın; Bu besinleri sakın yedirmeyin Çocuklarınızı yanına sokmayın; Bu besinleri sakın yedirmeyin