1.099 TL'ye raflarda; ŞOK beklenen makinayı getirdi

Sinbo markasının kişisel bakım ürünlerinden kışlık giyim ürünlerine, çocuk oyuncaklarından kasada ekstra indirim fırsatlarına kadar geniş bir ürün yelpazesi müşterileri bekliyor.
Kişisel Bakım Ürünleri
Sinbo Saç Kurutma Makinesi: 1.099 TL
Sinbo Saç Şekillendirme Seti: 2.699 TL
Kışlık Giyim Ürünleri
Penty Fluffy Termal Tayt: 379 TL
Soft Kumaş Kadın Pijama Takımı: 399 TL
Hareketli Peluş Kulaklık: 249 TL
Peluş Kulaklık: 129 TL
Çocuklara Yönelik Oyuncaklar
Uzaktan Kumandalı Off-Road Aracı: 599 TL
Hot Wheels Taşıyıcı Tırlar: 349 TL
Hot Wheels Tekli Arabalar: 67,50 TL
Barbie Chelsea Bebek Serisi: 149 TL
Altını Islatan Bebek: 249 TL
Rüya Evim: 399 TL
Yazar Kasa Alışveriş Seti: 249 TL
Kasada Süper İndirim Fırsatları
Lipton Altın Harman Demlik Poşet Çay (100’lü): 99 TL
Fide Klasik Ton Balığı (4x80 gr): 99 TL
Hobby Şampuan/Saç Kremi (500 ml): 37 TL
Colgate Aktif Beyazlık Diş Macunu (75 ml): 40 TL
Ülker Sütlü/Bitter Çikolata (280 gr): 120 TL
Diğer Öne Çıkan Ürünler
Duracell Simply A4 Kalem Pil (6’lı): 127,95 TL
Duracell Simply AAA İnce Kalem Pil (6’lı): 127,95 TL
Duracell Simply 2032 Lityum Düğme Pil (3’lü): 99,95 TL
Kaynak: ŞOK Market Resmi Web Sitesi
Derleme: Gazeteoku.com