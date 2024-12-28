GAZETE MANŞETLERİ HABER YAZARLAR 530 978 82 57
Anasayfa / Ekonomi /

1.099 TL'ye raflarda; ŞOK beklenen makinayı getirdi

ŞOK Market, yılın son günlerinde avantajlı ürünlerle dolu bir aktüel kataloğu sunuyor.

1.099 TL'ye raflarda; ŞOK beklenen makinayı getirdi

Sinbo markasının kişisel bakım ürünlerinden kışlık giyim ürünlerine, çocuk oyuncaklarından kasada ekstra indirim fırsatlarına kadar geniş bir ürün yelpazesi müşterileri bekliyor.

Kişisel Bakım Ürünleri

Sinbo Saç Kurutma Makinesi: 1.099 TL

Sinbo Saç Şekillendirme Seti: 2.699 TL

Kışlık Giyim Ürünleri

Penty Fluffy Termal Tayt: 379 TL

Soft Kumaş Kadın Pijama Takımı: 399 TL

Hareketli Peluş Kulaklık: 249 TL

Peluş Kulaklık: 129 TL

Çocuklara Yönelik Oyuncaklar

Uzaktan Kumandalı Off-Road Aracı: 599 TL

Hot Wheels Taşıyıcı Tırlar: 349 TL

Hot Wheels Tekli Arabalar: 67,50 TL

Barbie Chelsea Bebek Serisi: 149 TL

Altını Islatan Bebek: 249 TL

Rüya Evim: 399 TL

Yazar Kasa Alışveriş Seti: 249 TL

Kasada Süper İndirim Fırsatları

Lipton Altın Harman Demlik Poşet Çay (100’lü): 99 TL

Fide Klasik Ton Balığı (4x80 gr): 99 TL

Hobby Şampuan/Saç Kremi (500 ml): 37 TL

Colgate Aktif Beyazlık Diş Macunu (75 ml): 40 TL

Ülker Sütlü/Bitter Çikolata (280 gr): 120 TL

Diğer Öne Çıkan Ürünler

Duracell Simply A4 Kalem Pil (6’lı): 127,95 TL

Duracell Simply AAA İnce Kalem Pil (6’lı): 127,95 TL

Duracell Simply 2032 Lityum Düğme Pil (3’lü): 99,95 TL

Kaynak: ŞOK Market Resmi Web Sitesi

Derleme: Gazeteoku.com

ÇOK OKUNAN HABERLER
Ziraat Bankası kartı olana yılbaşı müjdesi; 8.500 TL hdiye para Ziraat Bankası kartı olana yılbaşı müjdesi; 8.500 TL hdiye para
5.200 TL taksitle 900.000 TL kredi! Ziraat Bankası'ndan KONUT KREDİSİ kampanyası 5.200 TL taksitle 900.000 TL kredi! Ziraat Bankası'ndan KONUT KREDİSİ kampanyası
SGK girişi 1999-2021 arası olana prim, yaş, yıl tablosu; Bakan emeklilik yaşını görüyor SGK girişi 1999-2021 arası olana prim, yaş, yıl tablosu; Bakan emeklilik yaşını görüyor
Maaş tablosu ayyuka çıktı; Emeklinin yeni aylığı buymuş Maaş tablosu ayyuka çıktı; Emeklinin yeni aylığı buymuş
1.099 TL'ye raflarda; ŞOK beklenen makinayı getirdi 1.099 TL'ye raflarda; ŞOK beklenen makinayı getirdi
O burçlar kötü günleri geride bıraktı; 2025 onların senesi olacak O burçlar kötü günleri geride bıraktı; 2025 onların senesi olacak
SON HABERLER
Ve liste resmen açıklandı; ÖTV'siz satılacak araçlar belli oldu Ve liste resmen açıklandı; ÖTV'siz satılacak araçlar belli oldu
Narin Güran davası son dakika karar; Narin'i kim, neden öldürdü? Narin Güran davası son dakika karar; Narin'i kim, neden öldürdü?
1 milyon TL’nin aylık faiz getirisi güncellendi! Banka banka yeni faiz oranları listesi 1 milyon TL’nin aylık faiz getirisi güncellendi! Banka banka yeni faiz oranları listesi
5.200 TL taksitle 900.000 TL kredi! Ziraat Bankası'ndan KONUT KREDİSİ kampanyası 5.200 TL taksitle 900.000 TL kredi! Ziraat Bankası'ndan KONUT KREDİSİ kampanyası
Gassal dizisi konusu nedir? Oyuncuları ve çekim yeri neresi, hangi şehir? Gassal dizisi konusu nedir? Oyuncuları ve çekim yeri neresi, hangi şehir?
Tarım Kredide yeni kallavi indirim; Bal, peynir, tereyağı, süt fiyatı düştü Tarım Kredide yeni kallavi indirim; Bal, peynir, tereyağı, süt fiyatı düştü
İstanbul'a acil kodlu tarih verildi; Eşik aşıldı! Yaklaşıyor yaklaşmakta olan İstanbul'a acil kodlu tarih verildi; Eşik aşıldı! Yaklaşıyor yaklaşmakta olan
Manchester City'nin genç yıldızı Galatasaray'a geliyor Manchester City'nin genç yıldızı Galatasaray'a geliyor