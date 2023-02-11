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10.560 TL ödeme hesaplara geçiyor! Banka hesaplarınızı kontrol edin!

Hesaplarınıza 10.560 TL ödeme yatmış olabilir. Banka hesabınızı kontrol edin. 10.560 TL ödemenin detayları...

10.560 TL ödeme hesaplara geçiyor! Banka hesaplarınızı kontrol edin!

SGK kapsamında yapılacak olan 10.560 TL destek başvurusu yapan vatandaşlar için ödemeler yapılıyor. Vatandaşların banka hesaplarını kontrol etmesi gerekiyor. İşte SGK kapsamında yatırılan 10.560 TL ödemenin şartları... 


SGK destek müracaatında bulunanlar iş kazası, meslek hastalığı gibi sebeplerle yakınlarından gelen iş göremezlik geliri, yaşlılık veya maluliyet maaşları, ölüm sigortası gibi primler ile bireylerin yakınlarına cenaze tazminatı yatırılmaktadır. Bununla alakalı olarak banka hesaplarını kontrol etmesi gereken vatandaşların kontrolleri yapması gerekiyor. 


SGK tarafından yapılacak olan 10.560 TL ödemeyle alakalı kısım cenaze tazminatı verilecek olan eş, çocuk, baba, anne ve kardeşlere yapılmaktadır. 


Cenaze defin işlemleri yardımı 


Cenaze defin yardımı, aileden birisinin ölümü durumunda, aile bireylerine yapılan yardımı kapsamaktadır. 10.560 TL ödeme ise 2023 senesi için belirlenmiştir. Aile üyelerinden birinin vefatı ile 1.600,00 TL ödeme yapılmaktadır. 


Yardım yönergesiyle alakalı madde 


Yönergenin madde 7’de belirttiği detaylar şöyle:  


“Sandık üyelerinin bakmaktan sorumlu olduğu aile üyeleriyle baba ve annenin ölümü durumunda, bireyi ölümü halinde veraset ilamında belirtilen hak sahiplerine cenaze defin yardımı yapılmaktadır. Yapılacak yardım katsayısının cenaze defin yardımı göstergesinin çarpımı sonucunda belirlenen miktar kadardır. Üyenin ölü doğan çocuğu için de bu yardım verilmektedir. Fakat ölü doğum sağlık ocağı, ebe ve benzeri kurumlarca belgelenmelidir. Anne ve babanın vefat durumunda birden fazla çocuk varsa yardım paylaştırılır ya da muvafakati üzerine birisine ödenir.”  


Cenaze defin yardımı talebinde bulunabilecek kişiler 


Cenaze defin yardımı başvurusunda bulunacak kişilerin sağlık ocağı, nüfus müdürlüğü ya da diğer sağlık kuruluşlarından ölüm tutanağı alması gerekmektedir. Ölüm kaydının işlendiği nüfus müdürlüğü veya e-devlet üzerinden nüfus kayıt örneği aslı alınarak “Cenaze Defin Yardımı Başvuru Formu” sandığa ibraz edilmelidir. 

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