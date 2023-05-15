105 bin TL’ye otomobil! ÖTV indirimi geldi, şaka değil gerçek fiyat

Son yıllarda artan araç fiyatları nedeniyle otomobil Almayı hayal olarak görmeye başlayan vatandaşlara güzel haberi kamu kurumları verdi. Kamu kurumları ellerindeki araçları uygun fiyatlı olarak satışa çıkıyor çıkarıyor. Ticaret Bakanlığı tarafından ihale sistemi ile Online olarak yapılan satışlarda araç fiyatları 105 bin TL'den başlıyor. Uygun fiyatlara ikinci el otomobil almak isteyenler bu ihalelere girerek ucuz otomobil sahibi olabilir. e ihale Platformu üzerinden satışa sunulan araçlara internet üzerinden teklif vermek mümkün. İşte e-ihale 2. el araba fiyatları listesi…

Devletin elinde bulunan araçlar, ihale usulüyle satışa çıkarılıyor. Ticaret Bakanlığı'nın geliştirdiği e-İhale sistemi sayesinde vatandaşların sisteme kendi bilgileriyle üye olarak araçlara teklif verebilme imkanı sağlanıyor. Bu imkan sayesinde birçok vatandaş uygun fiyatlar üzerinden otomobil sahibi olabiliyor.

e-İhale platformuna yeni araçların kayıtları yapılmaya devam ediyor. Mercedes-Benz, BMW, Peugeot, Nissan, Opel gibi iyi araçlar da e-İhale sisteminde bulunuyor. İhaleye katılacağınız aracın özelliklerini sistem üzerinden kontrol edebilir ve sorgulama yapabilirsiniz.

e-İhale sistemi www.eihale.gov.tr/?categoryId=cd02a1a7-4c0a-02dd-28e7-39f737373d83 internet sitesi üzerinden giriş yapılarak teminat tutarıyla birlikte araçlara teklif verilmesine imkan sağlıyor.

E-İHALE SİSTEMİNE NASIL ÜYE OLUNUR?

Kendi isteklerine göre beğendiği arabayı almak isteyen vatandaşlar sisteme giriş yaparak tekliflerini veriyor. İnternet üzerinden yapılan ihaleye katılmak için öncelikle sisteme kayıt olmak gerekiyor. Kayıt işlemi için genellikle şirket bilgileri, vergi numarası, sicil numarası gibi bilgiler gerekiyor. Ayrıca, ihaleye katılmak isteyen kişi veya kurumların belirli bir miktarda teminat yatırmaları gerekebilir.

Bunun yanı sıra, ihale şartnamesinde belirtilen diğer şartlar ve ihale dokümanlarını inceleyerek ihaleye uygunluk kriterlerini karşılamak da önemli. İhale süresi içerisinde yapılan teklifler sonrasında aracın sahibi belirleniyor. Teminat tutarını yatıran vatandaşlar ihaleyi kazanamadığında teminat tutarı tekrar hesabına geri ödeniyor.

E-İHALE SİSTEMİNDE ARAÇ TESLİMİ NASIL YAPILIYOR?

Devlet tarafından satışa sunulan otomobillerin ihalesini kazanan kişiler, gerekli belgelerle birlikte ilgili kurumlara giderek araçlarını kısa süre içerisinde teslim alabilir. Kurum tarafından belirlenen süre içerisinde aracın teslim alınmaması durumunda araç teslimi kişiye yapılamaz.