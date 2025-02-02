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100.000 TL’si Olan Parasını 5’e Katlayacak! O Yöntem Herkesi Şaşkınlığa Uğrattı

100.000 TL’si olan vatandaşların müjdeli haberi Akbank tarafından verildi. Mevduatta stopajların yükseltilmesi ile beraber Akbank 100.000 TL nakit paranın mevduat faiz getirilerini açıkladı. İşte 100.000 TL’si olan Akbank müşterilerinin mevduat sonrası kazanacakları toplam nakit ödeme!

100.000 TL’si Olan Parasını 5’e Katlayacak! O Yöntem Herkesi Şaşkınlığa Uğrattı

Türk Lirası olarak yatırım yapmak isteyen vatandaşlar mevduat faizlerine yönelmeye devam ediyor. Mevduat hesaplarında yapılan değerlendirmeler kapsamında 1 Şubat 2025 tarihinden itibaren vade gününün güncelleneceği paylaşıldı. Vatandaşlar yapılan güncellemeden sonra daha çok vergi ödemeye başlayacak. Buna ek olarak faiz getirilerinde de düşüşler yaşanmaya başlanacağı belirtildi. Bugünden itibaren açılacak ve vadesi yenilenecek olan mevduat katılma hesapları için altı ay dahil altı aya kadar vadeli hesaplarda yüzde 15 bir yıla kadar vadeli hesaplarda ise %12 oran verileceği açıklandı. Buna ek olarak bir yıldan uzun vadeli hesaplarda ise %10 olarak belirlendi. Konuyla ilgili Resmi Gazete’de yayımlanan Cumhurbaşkanı Kararı’ndan sonra vatandaşlar 100.000 TL’lik nakit paralarının mevduat faizinden ne kadar getiri sağlayacağını araştırmaya başladı. İşte Akbank 100.000 TL nakit paranın 32 günlük faiz oranı!

100.000 TL’nin 32 Günlük Getirisi Kaç TL?

Geçtiğimiz günlerde yapılan açıklamalarla beraber bankalar mevduat faizlerini Merkez Bankası’nın faiz kararının ardından düşürmeye başladı. Stopaj oranlarının da artmasıyla beraber, vatandaşların aylık vade getirilerinde düşüş yaşanmaya başlandı. Bunun yanı sıra, bankalar peş peşe hoş geldin kampanyaları kapsamında mevduat faizlerini güncelleyerek paylaştı. Akbank mevduat faizi oranlarında yükselişe geçen bankalar arasında yer alırken hoş geldin kampanyası ile yeni müşterilerine %45 oranında faiz vereceğini açıkladı. 100.000 TL’si olan vatandaşlar Akbank’taki 32 günlük mevduat hesabına paralarını yatırmaları durumunda %45 oranında faizden faydalanabilecek. Böylelikle toplam getiri 3.550,68 TL olarak hesaplanacak.

3 Ay Mevduat Sözü Veren 9.800 TL Kazanıyor

Vatandaşlar vadeyi uzatmak istediklerinde ise faiz oranlarında düşüş yaşanıyor. Yine Akbank tarafından, 100.000 TL mevduat faizini kullanmak isteyen bir vatandaş üç aylık mevduat faizi hesapladığında %43,5 faiz oranından faydalanabilecek. Böylelikle, üç ayın sonunda 100.000 TL’den elde edilecek getiri 9.867,95 TL olarak hesaplanıyor.

Akbank 200.000 TL’nin Mevduat Getirisi Kaç TL?

100.000 TL’nin yanı sıra, Akbank’tan 200.000 TL’yi 32 vade süreli mevduat hesabına yatıran vatandaşlar, %45 oranında faizden faydalanabilecek. 200.000 TL’yi 32 günlük olarak yatıran vatandaşlar toplamda 7.000 TL’ye kadar nakit ödemenin sahibi olabilecekler. Üç aylık olarak yatırmaları durumunda ise mevduat faiz oranı %43,5 olarak değerlendirilecek. Böylelikle, vatandaşların üç ay sonunda alacakları tutar 19.000 ile 20.000 TL arasında değişiklik gösterecek.

Yapılan açıklamalardan sonra stopaj oranlarının yükselmesinin doğrudan faiz oranlarını etkilemesi pek çok vatandaşın mevduat faiz oranlarını tekrar değerlendirmesine sebep oldu. İlerleyen süreçte faiz oranlarının artırılıp artırılmayacağı merak edilen konular arasında yer alıyor.

 

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