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10.000 TL yardım ödemelerinizi alabilirsiniz! Yardım kimlere verilecek? 10.000 TL ödeme başvuruları

10.000 TL yardım ödemeleri başladı! 10.000 TL yardım ödemesi kimlere veriliyor? Başvurular nereden yapılıyor? İşte 10.000 TL yardım ödemesi detayları...

10.000 TL yardım ödemelerinizi alabilirsiniz! Yardım kimlere verilecek? 10.000 TL ödeme başvuruları

Deprem yardımı ile alakalı son dakika haberi geldi. 10.000 TL yapılacak yardım ile alakalı AFAD açıklama yaptı. Yaşanan büyük felaketten sonra devlet hayatta kalan vatandaşların yaralarını sarmasına yardım etmek için 10.000 TL deprem yardımı ödemelerini yapmaya başladı. 10 bin TL yardım kimlere veriliyor? 10000 TL yardıma nasıl başvurulur? İşte tüm detayları... 


Son dakika haberine göre daha önce açıklaması yapılan 10.000 TL deprem yardımı ödemeleri başladı. AFAD tüm detaylarını paylaştı. 10.000 TL ödemeler Ziraat Bankası hesaplarından yapılmaya başladı. 


10.000 TL yardım ödemeleri ne zaman başlıyor? 


AFAD depremzedeler için yapılacak olan 10 bin TL yardım ödemelerinin başladığını sosyal medya üzerinden açıkladı. Açıklamada şunlar yer aldı: 


“Kahramanmaraş’ta olan 7.7 ve 7.6 şiddetindeki depremler ardından konutları hasar alan vatandaşlara yönelik Hane Başı Destek Ödemeleri 10000 TL yapılmaya başlanmıştır.” 


Çalışmalar ilerledikçe yardım yatıyor 


AFAD yaptığı açıklamanın detaylarında saha çalışmalarının sürdüğünü ve sonuçlandıkça ödemelerin yattığını belirtti.  


Ödemeler için Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü, Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü birlikteliği ile hasar tespit çalışmaları yürütülüyor. Vatandaşların ikametgah adresi dikkate alınarak ödemeler yapılıyor.

 
10000 TL ödeme kimlere veriliyor? 


Yapılan çalışmalarda en son 337.933 evde hasar tespit çalışmaları tamamlandı ve ödemeler başladı. Ziraat Bankası hesabı olan vatandaşların direkt olarak hesabına yapılırken, olmayan kişiler için ise T.C. kimlik numarasına 10000 TL yardım ödemesi yatırılmaktadır. 

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