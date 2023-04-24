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10.000 TL faizsiz kredi! O banka herkese veriyor

O banka tüm ihtiyacı olan vatandaşlar için faizsiz ihtiyaç kredisi kampanyası başlattı. Tek bir şarta tüm vatandaşlar için 10 bin TL faizsiz ihtiyaç kredisi çekme hakkı veriyor. İşte faizsiz ihtiyaç kredisine dair tüm detaylar haberimizde...

10.000 TL faizsiz kredi! O banka herkese veriyor

Vatandaşlar bayramdan sonra yaptıkları normalin üzerindeki harcamalar nedeniyle sıkıntılı bir süreç yaşıyor olabilir. Ziyaretler, misafir ağırlama ya da tatil gibi durumlar maddi anlamda vatandaşların planladıklarının ötesinde olmuş olabilir. Evdeki hesap sizin için de çarşıdakine uymadıysa diye Garanti BBVA faizsiz ihtiyaç kredisinden isteyen tüm vatandaşların yararlanabilmesini sağlıyor.

Ayrıca diğer bankaların 6 ay vadesine meydan okuyarak tam 12 ay vade fırsatı da veriyor. Peki, kimler Garanti Bankası faizsiz ihtiyaç kredisinden yararlanabilir? Faizsiz ihtiyaç kredisi şartları neler? İşte Garanti Bankası faizsiz ihtiyaç kredisi detayları... 


GARANTİ BANKASI FAİZSİZ KREDİ BAŞVURUSU 


Garanti Bankası faizsiz ihtiyaç kredisi başvurusu yapmak isteyen vatandaşlar işlemlerini çok hızlı bir şekilde mobil üzerinden yapmaktadır. Başvurular için yalnızca mobil bankacılık kabul edilmektedir. Garanti Bankası’nın 12 ay vadeli sıfır faizli ihtiyaç kredisinden faydalanmak isteyen vatandaşlar için mobil uygulama üzerinden müşteri olma ve kredi başvurusu işlemlerinin gerçekleştirilmesi gerekmektedir. İnternet bankacılığı işlemleri haricinde müşteri olma işlemleri şubeden yapılırsa kampanyadan yararlanma hakkı kaybolmaktadır. 


GARANTİ BANKASI SIFIR FAİZLİ İHTİYAÇ KREDİSİ 


Vatandaşlar kredi alacakları zaman özellikle faizsiz ihtiyaç kredilerine bakıyor. Garanti BBVA ise faizsiz ihtiyaç kredisi kapsamında vatandaşların ilk defa Garanti Bankası müşterisi olma şartı haricinde bir şart koşmuyor. Garanti BBVA mobil uygulaması üzerinden müşteri olma işlemlerini yapmış vatandaşlar için 12 ay vadeli faizsiz kredi alma hakkı doğuyor. 


Buna ek olarak ayrıca Garanti BBVA kredi kartı alarak 6 ay taksit imkanı verilen nakit avans da kullanılabilmektedir. Nakit avans işlemi de yine kredide olduğu gibi sıfır faizli ve taksitli yapılmaktadır. Taksitli faizsiz nakit avans çekmek isteyen vatandaşlara yine ihtiyaç kredisinde olduğu gibi 10 bin TL’ye kadar limit verilmektedir. İlk kez müşteri olan vatandaşlar ikisinden de faydalanarak toplamda 20 bin TL acil nakit ihtiyacını da karşılayabilmektedir. 

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