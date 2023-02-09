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10.000 TL deprem destek ödemeleri ne zaman yapılacak?

Cumhurbaşkanı Erdoğan deprem destek ödemesi yapılacağını açıkladı. 10.000 TL deprem destek ödemesi vatandaşlara yapılacak. Deprem destek ödemesi ne zaman hesaplara yatacak?

10.000 TL deprem destek ödemeleri ne zaman yapılacak?

Kahramanmaraş’ta gelen deprem 10 ili etkileyerek büyük bir yıkıma yol açtı. Deprem destek ödemesiyle ilgili açıklama yapan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, tam 10.000 TL ödemenin depremzedelere gerçekleştirileceğini söyledi. Peki deprem destek ödemeleri ne zaman başlıyor? 10.000 TL deprem destek ödemesi ne zaman yapılacak? İşte ayrıntıları...  


Kahramanmaraş ve Gaziantep’te aynı gün içinde gerçekleşen 2 büyük depremin ardından binlerce vatandaş hayatını kaybetti. Yaralı ve sağ kurtulan vatandaşların birçoğu ekonomik anlamda büyük bir sıkıntı içinde. Ciddi hasarlara, can ve mal kayıplarına neden olan yıkıcı depremin ardından, Cumhurbaşkanı Erdoğan 12 Şubat Stadyumu’nda açıklamalar yaptı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan açıklamalarında deprem destek ödemesinin 10.000 TL olacağını söyledi. Peki, deprem destek ödemesi ne zaman gerçekleşecek? 


Deprem destek ödemesi ne zaman yapılacak? 10.000 TL deprem destek ödemesi başladı mı? 


Cumhurbaşkanı tarafından açıklanan 10.000 TL deprem desteği ödemeleri ne zaman yapılacak? Yapılan açıklamaya göre Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Şu andan itibaren Hazine ve Maliye Bakanlığında bu konuda belli bir bütçe ayırmış vaziyetteyiz.” ifadelerini kullandı. 


Deprem desteğinin net olarak ne zaman yapılacağına dair ise henüz net bir açıklama yok.  


Deprem destek ödemesi ne kadar yapılacak? 


Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın yaptığı açıklamada deprem destek tutarıyla alakalı, “İnşallah bu bütçe ile birlikte hasar tespitleriyle her ailemizi onları bu süreçte bir nebze rahatlatacak rakamı ki bu inşallah 10.000 TL olarak şu an için planladık. 10 biner TL inşallah bu ailelere hükümet olarak ulaştıracağız ve onların geçiş döneminde sıkıntılarını giderelim istiyoruz.” ifadelerini kullandı. 

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