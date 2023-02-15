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1000 TL emekli zammı ne zaman başlıyor? Emeklilere 2000 sonrası yasa ne zaman gelecek?

1000 TL emekli zammı ne zaman yapılacak? Emeklilere 2000 sonrası teklif ne zaman yasalaşıyor? İşte emeklilere dair teklif ve zammın detayları...

1000 TL emekli zammı ne zaman başlıyor? Emeklilere 2000 sonrası yasa ne zaman gelecek?

Emekli olmuş vatandaşlara Mart ayında eşit zam ve intibak yasası hakkında ne zaman açıklama geleceği fazlasıyla merak ediliyor. Bağ-Kur, SSK ve SGK’dan emekli olan kişilere intibak ile eş yönlendirilebilen 2023 amacı ile 1000 TL eşit zam müjdesi hakkında haberler gelmeye devam ediyor. 2023’ün Mart ayında zam piyangosunun emekliye vurması beklenirken Türkiye Emekliler Dernek Genel Başkanı Kazım Ergün, “Merakla beklenen EYT teklifi, 2000 senesi sonrası emekli olanlara aylıklarının yükseltilmesi için intibak düzenlemesiyle taçlandırılmasını bekliyoruz.” ifadelerine yer verdi. 


Emekliye zam nasıl yansıyacak? 


Emekliler zammın meşru düzenlemeyle birlikte ne kadar olacağını merak ediyor. 2000 senesinden sonra emekli olanların intibak hususu kapsamından önce teklifi Anayasa Mahkemesine gitmişti. Ancak Yüksek Mahkeme düzenleme için meclisten gerekliliğinin gerektiğini iletmişti. Şimdi 2000 senesi ve sonrasında emekli olan vatandaşların hepsi intibak yasasının kabulüyle beraber bu yardımdan yararlanabilecekler. EYT düzenlemesi ile beraber mayıstan itibaren emekli olması beklenenler bu yasa ile intibak yasası kapsamında olacak. Eş güdümlü olarak intibak yasasıyla emekli maaşları yeniden hesaplanacak.

Türkiye Emekliler Derneği intibak yasası doğrultusunda tarihe bakılmaksızın prim gün adeti ya da prim kazancının eşitlenerek hesaplanmasını bekliyorken EYT teklifinin kapsadığı vatandaşlar da yasa kapsamında olabilecekler.  


İntibak yasası ne zaman gelecek? 


İntibak yasasını 10 senedir beklediklerini hatırlatan Türkiye Emekliler Derneği Genel Başkanı Kazım Ergün, “Meclisin gündem maddeleri arasına girmesi gerekiyor. 10 senedir bu sorunun çözülmesini bekliyoruz. 2000’den önce emekli olanları kapsayan intibak yasası 2012 yılında çıkmış, ödemeler 2013 senesinde yapılmıştı.” ifadelerine yer verdi. 

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