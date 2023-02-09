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1000 TL destek ödemesi başladı! İhtiyaç sahibi kişilere TC kimlik kartıyla veriliyor

İhtiyaç sahibi kişilerin beklediği kış desteği ödemeleri başladı. T.C kimlik kartı ile gidene veriliyor. Tam 1000 TL ödeme yapılıyor.

1000 TL destek ödemesi başladı! İhtiyaç sahibi kişilere TC kimlik kartıyla veriliyor

Dar gelirli ve ihtiyaç sahibi kişiler için kış aylarında karşılıksız ve geri ödemesiz verilen her türlü destek büyük önem taşıyor. Bu konuda İBB'nin de İstanbul'da yaşayan ihtiyaç sahiplerine verdiği destekler bulunuyor. Özellikle kış aylarında faturalarını ödemekte güçlük çekenlere İBB tarafından 1000 TL nakit yardım sağlanıyor. Kış desteğinden faydalanmak için başvurularınızı İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne yapabilirsiniz. T.C kimlik kartı ile giderek başvuru yapmak yeterli oluyor.

Kış aylarında dar gelirli ve ihtiyaç sahibi ailelerin nakit paraya ihtiyacı daha da artıyor. Özellikle geçtiğimiz yıldan bu yana artan enerji fiyatları nedeniyle vatandaşlar faturalarını ödemekte bile güçlük çekiyor. Zor durumda olan maddi anlamda nakit paraya ihtiyacı olanlar için devletin sağladığı desteklerin yanında belediyelerin de bazı ödemeleri bulunuyor. Ödeme yapan belediyelerden biri de İBB oldu. İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından ihtiyaç sahibi vatandaşlara binlerce liralık destek ödemesi veriliyor. İBB nakit destek ödemesinden faydalanmak isteyenlerin başvurularını belediyelere yapması gerekiyor.

İBB 1000 TL FATURA YARDIMI VERİYOR

İstanbul Büyükşehir Belediyesi, dar gelirli ailelere kış aylarında maddi destek sağlayabilmek amacıyla 1000 TL fatura desteği vermeye başladı. 76 milyon 400 bin aileye sağlanacak olan İBB nakit destek imkanı için başvurular da açıldı. Milyonlarca dar gelirli aile başvuru yaparak İstanbul Büyükşehir Belediyesinden kış desteği alabilecek. Bu yardım sadece faturalar için değil ihtiyaç sahibi ailelerin tüm ihtiyaçları için veriliyor. Yani fatura borcunuz olmasa bile başvuru yaparak İBB'den nakit yardım alabilirsiniz.

BAŞVURULAR ONLİNE OLARAK DA YAPILABİLİYOR

İBB nakit yardım kampanyasından faydalanmak için başvuru yapmak isteyenler için başvuru adresleri de belli oldu. Başvuru işlemleri Online olarak da yapılabiliyor. Konu ile ilgili İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılan açıklamada Şu ifadeler kullanıldı:

"İBB, vatandaşların geçim zorluklarına katkıda bulunmak amacıyla Kara Kış Desteği kararı aldı. Şubat ayı içerisinde sistemlerde kayıtlı olan sosyal destek kartı kullanıcılarından en düşük gelir seviyesinde bulunan 76.400 vatandaşın kartlarına ocak ayı içerisinde 1000 TL toplamda 76.400.000 TL destek sağlıyor.”

2 Şubat tarihinde başlayan İBB 1000 TL nakit yardım ödemesi için başvuru süreci 28 Şubat tarihine kadar devam edecek. Başvuru işlemleri için hemen İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin internet sitesini ziyaret ederek arama butonuna yardım yazabilir ve başvuru ekranına ulaşabilirsiniz. Burada bulunan başvuru formunu eksiksiz ve doğru şekilde doldurmanız gerekmektedir.

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