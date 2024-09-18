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100 Bin TL Kredinin Geri Ödemesi Ne Kadar?

100 Bin TL Kredinin Geri Ödemesi Ne Kadar?

100 Bin TL Kredinin Geri Ödemesi Ne Kadar?

Merkez Bankası'nın sıkı para politikasındaki gevşeme ile kredi faizlerinde önemli düşüşler yaşanıyor. İhtiyaç kredisi faiz oranları son iki ayda yüzde 6.25 azalarak altı ayın en düşük seviyesine indi.

Düşüşün Nedeni Ne?

Uzmanlar, yabancı sermaye girişleri ve piyasadaki likidite fazlasının kredi faizlerini aşağı çektiğini belirtiyor. Merkez Bankası'nın politikaları sayesinde döviz rezervleri rekor seviyelere ulaşırken, cari açık daralıyor. Bu durum, bankaların kredi faizlerini düşürmesine katkı sağladı.

100 Bin TL Kredinin Geri Ödemesi Ne Kadar?

Ekonomist Muhammet Bayram, 100 bin TL'lik 18 ay vadeli bir ihtiyaç kredisi çeken bir vatandaşın toplamda yaklaşık 180 bin TL geri ödeyeceğini belirtti. Faizlerin önceki dönemlere göre çok daha düşük olduğunu vurguladı.

Faizler Düşmeye Devam Edecek Mi?

Uzmanlar, Fed'in faiz indirmesiyle Türkiye’ye daha fazla yabancı sermaye girişi bekleyerek kredi faizlerinin düşmeye devam edeceğini öngörüyor.

Kredi İçin Beklemeli mi?

Uzmanlar, vatandaşlara kredi çekmek için biraz daha beklemelerini tavsiye ediyor, çünkü faizlerde daha fazla düşüş bekleniyor.

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