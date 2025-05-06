100 bin TL kredi çeken aylık ne kadar ödeyecek?

6 Mayıs 2025 tarihi itibarıyla birçok banka faiz oranlarını güncelledi. Artan oranlar, kredi maliyetlerini ciddi oranda yükseltti. Peki, 100.000 TL tutarında bir ihtiyaç kredisinin geri ödeme tutarı hangi bankada ne kadar oldu?

En Düşük Faiz Oranı QNB’de 👇🏦

QNB, %3,49 faiz oranı ile listede en düşük maliyetli krediyi sunuyor. 36 ay vadeyle sunulan bu kredi için toplam geri ödeme tutarı 205.363 TL olurken, aylık taksit tutarı ise 5.689 TL seviyesinde gerçekleşiyor.

TEB ve CEPTETEB Aynı Oranı Sunuyor 📊

TEB ve CEPTETEB, %4,29 faiz oranı ile aynı geri ödeme koşullarını sunuyor. Her iki bankada da 100.000 TL kredi için toplam geri ödeme 234.505 TL, aylık taksit ise 6.498 TL olarak hesaplanıyor.

Akbank ve İş Bankası Faiz Listesinin Zirvesinde 🚨📈

İş Bankası, %4,60 oranıyla en yüksek faiz uygulayan banka konumunda. Bu oranla birlikte 100 bin TL kredi kullanan bir müşteri, 246.210 TL geri ödeme yapıyor ve her ay 6.823 TL taksit ödüyor. Akbank ise %4,43 faiz oranıyla listede ikinci sırada yer alıyor; toplam ödeme 239.764 TL, aylık ödeme 6.644 TL.

Masrafsız Alternatif: Vakıf Katılım 💼🕌

Vakıf Katılım, %3,89 oranla nispeten daha avantajlı bir teklif sunuyor. 20.000 TL’ye yakın daha düşük maliyetle sunulan bu kredi paketi, 219.734 TL toplam ödeme ve 6.088 TL taksit tutarıyla dikkat çekiyor. Üstelik kredi masrafsız olarak sunuluyor.

Diğer Alternatifler: Enpara, Garanti BBVA ve GetirFinans 💳📱

Enpara.com: %4,14 faizle 228.346 TL toplam ödeme, 6.343 TL aylık taksit

Garanti BBVA: %4,24 faizle 232.638 TL toplam ödeme, 6.446 TL aylık taksit

GetirFinans: %4,05 faizle 225.021 TL toplam ödeme, 6.251 TL aylık taksit