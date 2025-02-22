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10 bankadan ortak karar! Bankaya TL koyana her ay 1 memur maaşı kadar para yatacak

Türkiye, yüksek faiz oranlarıyla dikkat çeken yeni bir döneme girdi.

10 bankadan ortak karar! Bankaya TL koyana her ay 1 memur maaşı kadar para yatacak

Merkez Bankası'nın parasal sıkılaşma politikası kapsamında faiz oranları hızla yükselirken, bankalar da 32 günlük vadeli mevduat hesaplarına sundukları cazip faiz oranlarıyla dikkatleri üzerine çekti. Bu gelişme, bankaya TL koyanlar için ciddi bir kazanç fırsatı doğurdu.

Bankaların sunduğu bu yüksek faiz oranları, memur maaşını dahi geride bırakırken, TL birikimlerini bankalara yatırmak isteyenler için yeni bir gelir kapısı açmış oldu. Bankalar, vadeli hesaplar üzerinden sundukları faiz oranlarıyla yatırımcıları cezbetmeye devam ediyor. İşte, en yüksek faiz oranı sunan bankalar ve güncel mevduat fırsatları:

32 Gün Vadeli 1.500.000 TL Mevduat Faiz Oranları

Akbank: Faiz Oranı %44,50 - Net Getiri 49.742 TL - Vade Sonu Tutar: 1.549.742 TL

CEPTETEB: Faiz Oranı %47,00 - Net Getiri 52.537 TL - Vade Sonu Tutar: 1.552.537 TL
Marifetli Hesap: %47 faiz oranı 30 gün geçerlidir, sonrasında devam faizi uygulanır.

Odea: Faiz Oranı %48,00 - Net Getiri 53.655 TL - Vade Sonu Tutar: 1.553.655 TL
Yeni Müşterilere Özel Oksijen Hesap: 7.500 – 5.000.000 TL arası, 1-100 gün vadede %48 faiz fırsatı.

Fibabanka: Faiz Oranı %48,00 - Net Getiri 53.655 TL - Vade Sonu Tutar: 1.553.655 TL

Garanti BBVA: Faiz Oranı %44,50 - Net Getiri 49.742 TL - Vade Sonu Tutar: 1.549.742 TL

ING: Faiz Oranı %47,00 - Net Getiri 52.537 TL - Vade Sonu Tutar: 1.552.537 TL

DenizBank: Faiz Oranı %45,00 - Net Getiri 50.301 TL - Vade Sonu Tutar: 1.550.301 TL

Diğer Bankalar ve Faiz Oranları

Yapı Kredi: %43,75 - Net Getiri 48.904 TL - Vade Sonu Tutar: 1.548.904 TL

QNB: %43,50 - Net Getiri 48.625 TL - Vade Sonu Tutar: 1.548.625 TL

Türkiye İş Bankası: %37,00 - Net Getiri 41.359 TL - Vade Sonu Tutar: 1.541.359 TL

Yüksek faiz oranları ve fırsatlar, yatırımcıların dikkatini çekiyor. Bankalar, 32 günlük vadeli mevduat hesaplarına sundukları cazip faiz oranlarıyla, TL birikimlerini değerlendirmek isteyenlere önemli kazançlar vaat ediyor. Ancak, bu faiz oranları her bankanın sunduğu özel fırsatlara bağlı olarak değişkenlik gösterebilir.

Merkez Bankası'nın faiz artırımı ile paralel olarak, bankalar da faiz oranlarını yükselterek tasarruf sahiplerini cezbetmeyi sürdürüyor. Bu süreçte TL birikimini bankalarda değerlendirmek isteyen yatırımcılar, bu yüksek faiz oranlarından faydalanabilir.

Kaynak: gazeteoku.com

https://www.enuygunfinans.com/mevduat/karsilastir/1500000-tl-32-gunde-ne-kadar-faiz-getirir/

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