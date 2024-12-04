10 Aralık BİM aktüel kataloğu geldi; BİM ayçiçek yağı fena indirimde

10 Aralık 2024 tarihinden itibaren raflarda yerini alacak ürünler, gıdadan dekorasyona, temizlik malzemelerinden kişisel bakıma kadar geniş bir yelpazeye hitap ediyor. İşte öne çıkan detaylar!
Gıda Ürünleri ve Fiyatlar
BİM’in yeni kataloğunda, özellikle mutfak alışverişi için dikkat çeken gıda ürünleri yer alıyor:
Kırlangıç Ayçiçek Yağı (5 Litre): 279 TL
Efsane Osmancık Pirinç (5 Kg): 227,50 TL
Tukaş Domates Salçası (1650 gr): 79,50 TL
Burcu Biber Salçası (320 gr): 27,50 TL
Superfresh Ton Balığı & Mısır Seti: 109 TL
Mezzet Revani Çeşitleri: 55 TL
Et ve Şarküteri Ürünleri
Protein ağırlıklı ürün arayanlar için de seçenekler var:
Banvit Piliç Yaprak Döner (700 gr): 179 TL
Er Piliç Soslu Piliç Kanat (1000 gr): 119 TL
Pınar Hindi Salam (900 gr): 89,50 TL
Kerem Ballı Kaymak (200 gr): 49,50 TL
Dekorasyon Ürünleri
Evinize yılbaşı havası katmak isteyenler için dekoratif ürünler de listede:
Kurşun Asker Biblo: 179 TL
Dekoratif Metal Dönme Dolap: 229 TL
Ledli Dekoratif Ev Seti (3'lü): 329 TL
Porselen Led Işıklı Fener: 279 TL
Led Işık Zinciri Kozalak & Kokina: 299 TL
Kişisel Bakım ve Temizlik Ürünleri
Kişisel bakım ve temizlik ürünlerinde indirimli fiyatlar dikkat çekiyor:
Head&Shoulders Şampuan (625 ml): 129 TL
Max White Colgate Diş Macunu (125 ml): 79,50 TL
Bind Activit Bulaşık Makinesi Kapsül (30'lu): 149,50 TL
Doa Lavabo Açıcı Jel (1 Litre): 42,50 TL
Bebek ve Ev Ürünleri
Ailelerin ihtiyaçlarına yönelik ürünler de unutulmamış:
Molfix Bebek Bezi Ultra Fırsat Paketi: 309 TL
Solo Bambu Tuvalet Kağıdı (48'li): 249 TL
Kaynak: Gazeteoku.com özel haberi