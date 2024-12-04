10 Aralık BİM aktüel kataloğu geldi; BİM ayçiçek yağı fena indirimde

10 Aralık 2024 tarihinden itibaren raflarda yerini alacak ürünler, gıdadan dekorasyona, temizlik malzemelerinden kişisel bakıma kadar geniş bir yelpazeye hitap ediyor. İşte öne çıkan detaylar!

Gıda Ürünleri ve Fiyatlar

BİM’in yeni kataloğunda, özellikle mutfak alışverişi için dikkat çeken gıda ürünleri yer alıyor:

Kırlangıç Ayçiçek Yağı (5 Litre): 279 TL

Efsane Osmancık Pirinç (5 Kg): 227,50 TL

Tukaş Domates Salçası (1650 gr): 79,50 TL

Burcu Biber Salçası (320 gr): 27,50 TL

Superfresh Ton Balığı & Mısır Seti: 109 TL

Mezzet Revani Çeşitleri: 55 TL

Et ve Şarküteri Ürünleri

Protein ağırlıklı ürün arayanlar için de seçenekler var:

Banvit Piliç Yaprak Döner (700 gr): 179 TL

Er Piliç Soslu Piliç Kanat (1000 gr): 119 TL

Pınar Hindi Salam (900 gr): 89,50 TL

Kerem Ballı Kaymak (200 gr): 49,50 TL

Dekorasyon Ürünleri

Evinize yılbaşı havası katmak isteyenler için dekoratif ürünler de listede:

Kurşun Asker Biblo: 179 TL

Dekoratif Metal Dönme Dolap: 229 TL

Ledli Dekoratif Ev Seti (3'lü): 329 TL

Porselen Led Işıklı Fener: 279 TL

Led Işık Zinciri Kozalak & Kokina: 299 TL

Kişisel Bakım ve Temizlik Ürünleri

Kişisel bakım ve temizlik ürünlerinde indirimli fiyatlar dikkat çekiyor:

Head&Shoulders Şampuan (625 ml): 129 TL

Max White Colgate Diş Macunu (125 ml): 79,50 TL

Bind Activit Bulaşık Makinesi Kapsül (30'lu): 149,50 TL

Doa Lavabo Açıcı Jel (1 Litre): 42,50 TL

Bebek ve Ev Ürünleri

Ailelerin ihtiyaçlarına yönelik ürünler de unutulmamış:

Molfix Bebek Bezi Ultra Fırsat Paketi: 309 TL

Solo Bambu Tuvalet Kağıdı (48'li): 249 TL





Kaynak: Gazeteoku.com özel haberi