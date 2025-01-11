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10-12-15 yılda erken emeklilik kesinleşit; SGK giriş tarihi tablosu çıktı

Türkiye'de emeklilik için yeterli prim gün sayısını tamamlayamayan sigortalılar için Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK), kısmi emeklilik fırsatları sunuyor.

10-12-15 yılda erken emeklilik kesinleşit; SGK giriş tarihi tablosu çıktı

10, 12.5 ve 15 yıl prim ödemesi yapanlar, belirli yaş şartlarını yerine getirdiklerinde erken emeklilik hakkı kazanabiliyor. Özellikle sigorta başlangıcı eski tarihlere dayanan çalışanlar için bu düzenleme büyük bir avantaj sağlıyor.

10 Yıl Primle Erken Emeklilik

Sigorta Başlangıcı: 8 Eylül 1999 öncesi olanlar.

Prim Gün Sayısı: 3600 gün (yaklaşık 10 yıl).

Yaş Şartı:Kadınlar için 50 yaş,

Erkekler için 55 yaş.

Bu şartları sağlayan sigortalılar, eksik prim günlerine rağmen kısmi emeklilik hakkı elde edebiliyor.

12.5 Yıl Primle Emeklilik İmkanı

Sigorta Başlangıcı: 1999-2008 yılları arasında.

Prim Gün Sayısı: 4500 gün (yaklaşık 12.5 yıl).

Yaş Şartı:Kadınlar için 58 yaş,

Erkekler için 60 yaş.

Bu düzenleme, uzun yıllar çalışıp yeterli prim gününü dolduramayan sigortalılar için cazip bir seçenek sunuyor.


Eksik Prim Günlerini Borçlanma ile Tamamlama

Eksik prim günleri bulunan sigortalılar, askerlik, doğum, yurtdışı çalışma gibi borçlanma yöntemleriyle primlerini tamamlayabilirler. Bu yöntem, prim gün eksiğini kapatarak kısmi emeklilikten yararlanmayı mümkün hale getiriyor.


Kısmi Emekliliğin Avantajları

Emekli maaşı almaya erken başlama şansı.
Tam prim ödeme zorunluluğu olmadan emeklilik hakkı.
Gıpta edilen emeklilik hayallerine bir adım daha yaklaşma imkanı.

Kaynak ve Bilgi: SGK Resmi Web Sitesi

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