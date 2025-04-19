1 Milyon TL'nin taksiti duyuruldu; Akbank ve Garanti'den ucuz konut kredisi!

Peki, 1 milyon TL konut kredisi çekmek isteyen biri için en uygun taksit seçeneği hangisi? Hangi banka, en düşük faiz oranıyla kredi veriyor?

Konut Kredisi Olmadan Ev Almak Zorlaştı

Son yıllarda konut fiyatlarındaki hızlı artış, peşin alımları neredeyse imkansız hale getirdi. Bu durumda, konut kredileri ev sahibi olmak isteyenler için adeta bir zorunluluğa dönüştü. Ancak kredi maliyetleri, hem aylık taksit tutarları hem de toplam geri ödeme açısından yakından takip edilmesi gereken kalemler arasında yer alıyor.

Kredi Vadelerinde Yasal Sınır: 120 Ay

Bankalar, konut kredisi verirken Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu’nun (BDDK) belirlediği sınırlar içinde hareket ediyor. Mevzuata göre, konut kredilerinde azami vade süresi 10 yıl, yani 120 ay ile sınırlı. Bu sınırın aşılması yalnızca özel mortgage ürünleriyle mümkün.

Hangi Banka Ne Sunuyor? 1 Milyon TL İçin Karşılaştırma

Kredi karşılaştırması yaparken en kritik noktalar; faiz oranı, aylık taksit tutarı ve toplam geri ödeme miktarıdır. İşte güncel verilere göre 1 milyon TL konut kredisi için öne çıkan iki banka:

Akbank – “İlk Evim” Konut Kredisi

Aylık Taksit: 29.513 TL

Faiz Oranı: %2,85

Toplam Geri Ödeme: 3.561.148 TL

Akbank, düşük faiz oranıyla dikkat çekiyor. Özellikle “İlk Evim” kredisi kapsamında ilk kez ev sahibi olacaklar için bu teklif cazip görünüyor.

Garanti BBVA – Konut Kredisi

Aylık Taksit: 31.723 TL

Faiz Oranı: %3,09

Toplam Geri Ödeme: 3.838.208 TL

Garanti BBVA ise biraz daha yüksek bir faiz oranı uyguluyor. Bu da hem aylık ödemelere hem de toplam maliyete doğrudan yansıyor.