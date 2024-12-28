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1 milyon TL’nin aylık faiz getirisi güncellendi! Banka banka yeni faiz oranları listesi

Türkiye ekonomisini yakından ilgilendiren Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) faiz kararı açıklandı.

1 milyon TL’nin aylık faiz getirisi güncellendi! Banka banka yeni faiz oranları listesi

TCMB, 250 baz puanlık bir indirimle politika faizini %50'den %47,5'e çekti. Bu karar, 24 Şubat 2023’ten bu yana yapılan ilk faiz indirimi olması nedeniyle dikkat çekti.

Merkez Bankası Faiz İndirimi ve Mevduat Faizleri

Merkez Bankası tarafından alınan faiz kararları, yalnızca kredi ve mevduat faiz oranlarını değil, aynı zamanda bireylerin birikimlerini değerlendirme stratejilerini de etkiliyor. Faiz oranlarındaki değişiklikler, mevduat getirileri üzerinde doğrudan etkili oluyor.

1 Milyon TL'nin Güncel Aylık Faiz Getirisi

Merkez Bankası’nın son faiz indirimi sonrasında bankalar arasındaki en yüksek mevduat faiz oranları güncellendi. İşte bankalar arasında 1 milyon TL’nin 32 günlük net faiz getirisi:

En Yüksek Faiz Oranları ve Avantajlı Mevduat Kampanyaları

Bazı bankalar, yeni müşterilere özel avantajlı faiz oranları sunmaya devam ediyor:

Oksijen Dinamik Hesap: %53’e varan faiz oranıyla 1-100 gün arası vadeli kazanç fırsatı.

ON Plus: Günlük faiz getirisi ve %56'ya varan yıllık getiri oranı ile dikkat çekiyor.
Kiraz Hesap: Yeni müşterilere %53 faiz oranıyla kazanç imkanı sağlanıyor.

Not: Faiz oranları ve net getiriler bankadan bankaya değişiklik gösterebilir. Kesin bilgi için ilgili bankanın resmi kanallarından detaylı bilgi alabilirsiniz.

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