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1 milyon TL'nin 1 aylık yeni getirisi açıklandı: Faiz tavan

Merkez Bankası’nın faiz artışı sonrası bankalar, TL mevduat hesaplarında ciddi faiz yükselişine gitti.

1 milyon TL'nin 1 aylık yeni getirisi açıklandı: Faiz tavan

Kısa vadeli yatırımcı için 32 günlük vadede %50’ye dayanan oranlar dikkat çekiyor. Peki, hangi banka ne kadar faiz veriyor? 1 milyon TL, hangi bankada ne kadar kazandırıyor?

📈 Yüksek Faiz Dönemi Başladı: Mevduat Kazançları Zirvede

Son haftalarda Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) politika faizini %46'ya çıkarmasının ardından mevduat piyasasında gözle görülür bir hareketlilik yaşanıyor. Artık birçok banka, 1 milyon TL ve üzeri yatırımlar için %45 ila %50 arasında değişen faiz teklifleri sunuyor. Bu da 32 günlük kısa vadede ciddi kazançlar anlamına geliyor.

💵 17 Nisan 2025 İtibarıyla 1 Milyon TL’nin 32 Günlük Getirisi

İşte güncel oranlara göre bankaların sunduğu faizlerle elde edilebilecek kazançlar:


Banka Faiz Oranı 32 Günlük Net Getiri

Fibabanka %49,00 36.515 TL

QNB Finansbank %48,50 36.142 TL

CEPTETEB %48,50 36.142 TL

Akbank %48,00 35.770 TL

Odea %48,00 35.770 TL

DenizBank %47,50 35.397 TL

Garanti BBVA %47,00 35.025 TL

ING %47,00 35.025 TL

Yapı Kredi %46,50 34.652 TL

getirfinans %46,00 34.279 TL

ON Dijital %46,00 34.279 TL

N Kolay %45,00 33.534 TL

Türkiye İş Bankası %35,50 26.455 TL

%50'ye varan faiz oranları, TL yatırımcıları için kısa vadede cazip bir getiri sunuyor. Ancak vade bitiminden sonra uygulanacak "devam faizi" oranları da dikkatle incelenmeli. Ayrıca kampanyaların detaylarında sadece ilk vadede geçerli olabilecek "tanışma faizleri" yer alabiliyor.

📌 Strateji: Yüksek Tutar + Kısa Vade

1 milyon TL ve üzeri yatırımlarda, yüksek faiz almak mümkün. Bununla birlikte, vadeyi kısa tutarak faiz değişimlerine karşı esnek kalmak yatırımcının lehine olabilir. Faiz oranları her gün güncellenebildiği için karar öncesi bankalarla iletişime geçmek önemli.

Kaynak: Bankaların resmi faiz tabloları ve 17 Nisan 2025 güncel verileri

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