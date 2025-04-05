1 Milyon TL konut kredisinin Vakıfbank'ta aylık taksiti kaç TL?

Kredi kullanımı öncesinde faiz oranları, aylık taksitler ve toplam geri ödeme tutarları gibi maliyet unsurlarının detaylı bir şekilde incelenmesi büyük önem taşıyor.​

Güncel Faiz Oranları ve Aylık Taksitler

2025 yılı itibarıyla VakıfBank'ın konut kredisi faiz oranları piyasa koşullarına bağlı olarak değişiklik göstermektedir. Örneğin, 1 milyon TL tutarında, 120 ay vadeli bir konut kredisi için faiz oranı %3,30 olarak belirlenmiştir. Bu koşullar altında aylık taksit tutarı yaklaşık 67.369 TL olmaktadır.

Toplam Geri Ödeme Tutarı

Aynı kredi koşullarıyla, toplam geri ödeme tutarı yaklaşık 8.105.287 TL'ye ulaşıyor

Diğer Bankalarla Karşılaştırma

Piyasada farklı bankaların sunduğu konut kredisi faiz oranları da değişkenlik göstermektedir. Örneğin, Akbank %2,89 faiz oranı ile aylık 59.757 TL taksit ve toplamda 7.195.469 TL geri ödeme imkanı sunarken, Ziraat Bankası %3,09 faiz oranı ile aylık 63.445 TL taksit ve toplamda 7.630.889 TL geri ödeme planı sunmaktadır.

Kaynak: Vakıfbank Konut Kredisi Hesaplama Ekranı