GAZETE MANŞETLERİ HABER YAZARLAR 530 978 82 57
Anasayfa / Ekonomi /

1 Milyon TL konut kredisinin Vakıfbank'ta aylık taksiti kaç TL?

Ev sahibi olmayı planlayan vatandaşlar için VakıfBank'ın sunduğu konut kredisi seçenekleri, günümüz piyasa koşullarında önemli bir alternatif oluşturuyor.

1 Milyon TL konut kredisinin Vakıfbank'ta aylık taksiti kaç TL?

Kredi kullanımı öncesinde faiz oranları, aylık taksitler ve toplam geri ödeme tutarları gibi maliyet unsurlarının detaylı bir şekilde incelenmesi büyük önem taşıyor.​

Güncel Faiz Oranları ve Aylık Taksitler

2025 yılı itibarıyla VakıfBank'ın konut kredisi faiz oranları piyasa koşullarına bağlı olarak değişiklik göstermektedir. Örneğin, 1 milyon TL tutarında, 120 ay vadeli bir konut kredisi için faiz oranı %3,30 olarak belirlenmiştir. Bu koşullar altında aylık taksit tutarı yaklaşık 67.369 TL olmaktadır.

Toplam Geri Ödeme Tutarı

Aynı kredi koşullarıyla, toplam geri ödeme tutarı yaklaşık 8.105.287 TL'ye ulaşıyor

Diğer Bankalarla Karşılaştırma

Piyasada farklı bankaların sunduğu konut kredisi faiz oranları da değişkenlik göstermektedir. Örneğin, Akbank %2,89 faiz oranı ile aylık 59.757 TL taksit ve toplamda 7.195.469 TL geri ödeme imkanı sunarken, Ziraat Bankası %3,09 faiz oranı ile aylık 63.445 TL taksit ve toplamda 7.630.889 TL geri ödeme planı sunmaktadır.

Kaynak: Vakıfbank Konut Kredisi Hesaplama Ekranı

ÇOK OKUNAN HABERLER
Teşkilat dizisine yeni başrol geldi; Ekranlara döndü Teşkilat dizisine yeni başrol geldi; Ekranlara döndü
SGK ve BAĞKURLU'ya sevindiren haber; 17-28 Nisan arası ödeme yatıyor SGK ve BAĞKURLU'ya sevindiren haber; 17-28 Nisan arası ödeme yatıyor
Ve hayırlı olsun; Süper Lig'in gol makinesi Romulo! İstanbul'a geliyor Ve hayırlı olsun; Süper Lig'in gol makinesi Romulo! İstanbul'a geliyor
A101 ve BİM marketten tereyağı yoğurt peynir süt alanlar dikkat A101 ve BİM marketten tereyağı yoğurt peynir süt alanlar dikkat
Dünya bu aşkı konuşmuştu; İşte Sarah ve Musa'nın son hali... Dünya bu aşkı konuşmuştu; İşte Sarah ve Musa'nın son hali...
Nisan maaşından önce 4A, 4B, 4C emeklilerine 20.000 TL ödenecek Nisan maaşından önce 4A, 4B, 4C emeklilerine 20.000 TL ödenecek
SON HABERLER
Yastık altında 450.000 TL’si olan TOGG T10F alabilecek! Yastık altında 450.000 TL’si olan TOGG T10F alabilecek!
Tüm Türkiye'de başladı; Ehliyetinize gerek kalmayacak Tüm Türkiye'de başladı; Ehliyetinize gerek kalmayacak
Son anket sonucu geldi; Erdoğan 3 adayla yarıştı! İşte çıkan sonuç Son anket sonucu geldi; Erdoğan 3 adayla yarıştı! İşte çıkan sonuç
Trump'ın tarifesi Türkiye'yi de vurdu; Borsa İstanbul ve altın çöktü Trump'ın tarifesi Türkiye'yi de vurdu; Borsa İstanbul ve altın çöktü
Milli Emlak resmen açıkladı; Peynir ekmek gibi satıyor! 5.000 TL'den tarla, 20.000 TL'den arsa Milli Emlak resmen açıkladı; Peynir ekmek gibi satıyor! 5.000 TL'den tarla, 20.000 TL'den arsa
Gönül Dağı son bölüm fragmanı olay oldu; Acı son geldi Gönül Dağı son bölüm fragmanı olay oldu; Acı son geldi
Dünya bu aşkı konuşmuştu; İşte Sarah ve Musa'nın son hali... Dünya bu aşkı konuşmuştu; İşte Sarah ve Musa'nın son hali...
Özgür Demirtaş baltayı taşa vurdu; Alay konusu yapıldı Özgür Demirtaş baltayı taşa vurdu; Alay konusu yapıldı