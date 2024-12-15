1 Milyon TL Faizsiz Kredi Fırsatı! Halkbank duyurdu

Halkbank girişimcilere büyük bir fırsat sunuyor. KOSGEB’in başlattığı faizsiz kredi desteği 1 milyon TL’ye kadar çıkabiliyor ve üniversite mezunu genç girişimciler için harika bir destek fırsatı oluşturuyor. 1 Aralık’ta başlayan kampanya 31 Aralık’a kadar devam edecek ve başvurular hızla kapanacak gibi görünüyor. Eğer girişimcilik hayalleriniz varsa ve finansal destek arıyorsanız bu kredi fırsatını kaçırmamanızda fayda var. KOSGEB'in sunduğu bu sıfır faizli krediler genç girişimcilerin yeni iş kurmalarını projelerini geliştirmelerini ve istihdam yaratmalarını desteklemek amacıyla veriliyor.

Üniversite Mezununa 1 Milyon TL Destek

KOSGEB’in Girişimci Destek Programı çerçevesinde üniversite mezunlarına 1 milyon TL işletme sahibi olan girişimcilere ise 1.5 milyon TL’ye kadar kredi desteği sağlanıyor. Üstelik bu kredilerde herhangi bir faiz ödemesi yapılmıyor. Yani borçlanırken ödeyeceğiniz tek şey geri ödemeyi zamanında yapmanız. 36 ay vade ile sunulan kredilerin ilk 6 ayı ise tamamen geri ödemesiz. Bu da girişimcilerin rahat bir başlangıç yapabilmesi için önemli bir avantaj sağlıyor.

Sıfır faizli kredi almak için belirli şartlar bulunuyor. Girişimcilerin başvurularını 31 Aralık’a kadar yapmaları gerektiğini unutmamalı. Kredi desteğinden faydalanabilmek için başvuru sahiplerinin iş planlarını düzgün bir şekilde sunmaları ve KOSGEB'in belirlediği şartlara uygun olmaları gerekiyor. Eğer bu şartlara uyuyorsanız bu harika fırsattan yararlanabilirsiniz.

Başvuru Şartları Neler?

Halkbank İlk Adım Kredisi'ne başvurmak isteyen girişimciler için bazı belirli şartlar var. Öncelikle başvurulan firmanın kurucusunun üniversite mezunu olması ve en fazla 2 yıl önce mezun olmuş olması gerekiyor. Ayrıca başvurulan firmanın azami 1 yıl faaliyet göstermiş olması ve kurucu ortağın mezun olduğu alanda faaliyet gösterecek olması şartı bulunuyor.

Halkbank’ın sunduğu İlk Adım Kredisi’ne başvuracak girişimcilerin en az yüzde 50 paya sahip olduğu bir firmada yer alması üniversite mezunu olmaları ve en fazla 2 yıl önce mezun olmaları gerekiyor. Ayrıca başvuran firmanın 1 yılını doldurmuş olması ve kurucusunun mezun olduğu alanda faaliyet gösteriyor olması şartı bulunuyor. Kredinin teminatına ise Kredi Garanti Fonu yüzde 80 kefalet sağlıyor.

KOSGEB’in sunduğu faizsiz kredi desteğiyle girişimciler 1,5 milyon TL’ye kadar finansal destek alabiliyor. İşletmenin personel giderlerinden makine-teçhizat alımına yazılım ve hizmet alımı giderlerinden pazarlama masraflarına kadar birçok alanda destek sağlanıyor. Bu kapsamda girişimcilerin ihtiyaç duyduğu her şey için destek almak mümkün. Ayrıca genç girişimciler, kadın girişimciler, engelliler, gaziler veya şehit yakını olanlar için ek 150 bin TL’lik bir destek de sağlanıyor. Başvurular için son tarih ise 31 Aralık. Zaman daralıyor, bu fırsatı kaçırmamak için başvuru şartlarını dikkatle inceleyip başvuru sürecini hızlıca tamamlamak önemli.