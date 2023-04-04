1 milyon konut kredisi fırsatı tek bankada! 15 yıl vadeli

Milyonlarca vatandaş ev almayı artık hayal olarak görürken çeşitli devlet destekleri ve bankalardan da kampanyalar hazırlanıyor. Vatandaşların aldığı asgari ücret, emekli maaşı ya da sabit memur maaşı ile hem geçimlerini sağlayıp hem de birikim yapabilecekleri kadar bütçeleri olmuyor. Son aylarda konut fiyatları ise inanılmayacak kadar büyük bir artış gösterdi. Bu şartlar altında ise vatandaş kendi bütçesine uygun ödemelerle ancak konut sahibi olabiliyor.



Devletin sağladığı konut desteği şartları her vatandaşa uymadığı gibi milyonlarca kişi için de yeterli olmayabiliyor. Bu noktada “En uygun konut kredisi veren banka hangisi?” araması vatandaşlar tarafından en çok araştırılan konu oluyor. Peki, en fazla konut kredisi veren hangi banka? Konut kredisi faiz oranları ne kadar? İşte konut kredisi detayları...



GARANTİ BANKASI KONUT KREDİSİ



Garanti Bankası, müşterilerine özel sunduğu fırsatlarla büyük bir cömertlik gösteriyor. Çoğu banka 180 ay, yani 15 yıl ile vade verip 1 milyon TL’ye kadar konut kredisi vermezken Garanti BBVA bunu sağlıyor. Müşterilerine özel olarak sunduğu ayrıcalıklı kampanya kapsamında 1 milyon TL konut kredisini tam 15 yıl taksit imkanıyla veriyor. Peki, Garanti Bankası konut kredisi faiz oranları ne kadar?



GARANTİ BANKASI KONUT KREDİSİ FAİZ ORANI



Garanti Bankası 1 milyon TL konut kredisi kapsamında 180 ay vade için 2,60 faiz oranı vermektedir. Faiz oranı vade sayısının azaltılması halinde düşmektedir. Örneğin 120 ay (10 yıl) vadeli 1 milyon TL konut kredisi çekmek isteyen vatandaşlar için 2,60 olan faiz oranı 2,03’e kadar düşmektedir. Çekilen konut kredisi limiti de faiz oranını düşürecektir. Peki, Garanti Bankası konut kredisi geri ödeme ne kadar yapılıyor?



GARANTİ BBVA KONUT KREDİSİ GERİ ÖDEME MİKTARI



Garanti Bankası’ndan 1 milyon TL, 15 yıl vadeli konut kredisi alan vatandaşlar için geri ödeme miktarı aylık 26.258,67 TL olmakla birlikte toplam geri ödeme tutarı ise 4 milyon 737 bin 610 TL’dir. Bu rakamlar çekilen miktara ve vade sayısına göre değişiklik gösterdiği için kendinize uygun kredi hesaplamasını görmek adına Garanti BBVA konut kredisi hesaplama için resmi internet sitesine bakabilirsiniz.