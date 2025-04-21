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1 litre yağ 39,90 TL oldu! İşte en ucuza satan marketler

🟠 Market market gezmeden önce fiyatlara göz atın! Ayçiçek yağına gelen son zamlarla birlikte 1 litrelik fiyatlar 39 TL’den başlayıp 130 TL’yi aşıyor. İşte markalara ve marketlere göre en uygun ayçiçek yağı fiyatları...

1 litre yağ 39,90 TL oldu! İşte en ucuza satan marketler

21 Nisan 2025 Güncel Ayçiçek Yağı Fiyatları

Küresel maliyet artışları, döviz kuru ve tedarik zinciri sorunlarının etkisiyle Türkiye’de ayçiçek yağı fiyatlarına yeni zamlar geldi. Özellikle 1 litrelik ürünlerde fiyatlar ciddi farklılıklar gösteriyor.

En uygun fiyatlı ürün Yudum 1 lt Zerdeçallı Ayçiçek Yağı olurken, bazı markalarda fiyatlar litrede 120 TL'nin üzerine çıktı.


En Uygun Ayçiçek Yağı Hangi Markette?

📌 1 Litre Ayçiçek Yağı Fiyatları (Marka/Market Bazlı):

Yudum Zerdeçallı Carrefour 39,90 TL

Tarım Kredi Tarım Kredi 62,50 TL

Emek Carrefour 62,90 TL

Orkide 1.25 lt A101 69,00 TL (55,20 TL/lt)

Turna Getir 73,50 TL

Carrefour Carrefoursa 77,45 TL

Evin Şok 77,50 TL

Sole BİM 77,50 TL

Komili Carrefour 79,90 TL

Yudum Şok 82,00 TL

Biryağ Hakmarekspress 87,00 TL

Orkide Avansas 89,90 TL

Gökkız PttAVM 110,61 TL

Kırlangıç PttAVM 111,48 TL

Sırma Carrefour 119,95 TL

Yudum Ziyafet Amazon 124,42 TL

Olin Allkaria 130,65 TL

2 Litre Ürünlerde de Artış Var

2 litrelik ürünlerde de fiyatlar 139 TL ile 159 TL arasında değişiyor. Litre fiyatı bazı markalarda 70 TL’nin altına inse de, genel seviye 74-80 TL bandında.

Tk Tarım Kredi 139,00 TL (69,50 TL/lt)

Carrefour Carrefoursa 139,00 TL

Turna Getir 141,99 TL

Evin / Vera / Yurda Şok / A101 / Hakmar 149,00 TL

Sırma / Biryağ A101 159,00 TL (79,50 TL/lt)

📍 Kaynak: Market verileri ve dijital satış platformları

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