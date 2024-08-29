1 Eylül'de gelecek ilk zam açıklandı! Yüzde 20 artacak

Türkiye'de 2024 yılının başından bu yana zam yağmuru sürüyor. Özellikle 31 Mart yerel seçimlerinin hemen ardından hemen hemen her kaleme peş peşe zamlar geldi. Temmuz ayında da birçok üründe ÖTV artışı gerçekleşti. Ancak zamlar dur durak bilmiyor. 1 Eylül'de gelecek ilk zam belli oldu. Memur ve emekli maaşlarına yapılan artışlar düşük kalırken ne yazık ki Hayatın her alanında fiyat artışları sürüyor.

Asgari, emekli ve memur milyonlarca vatandaş zor günler geçiriyor. Vatandaşlar geçim sıkıntısı yaşarken Hayatın her alanında ise yağmur gibi zanlar devam ediyor. Asgari ücrete ara zam gelmedi, emekliler açlık sınırının altında yaşamaya mahkum edildi. En yakın asgari ücret zammı Ocak ayında olacak. Fakat bu sırada yeni zam haberleri de geliyor.

YÜZDE 20 ZAM GELECEK

Tekel bayileri Yardımlaşma Derneği Başkanı Erol Dündar, 1 Eylül itibariyle Nestle grubuna zam geleceğini duyurdu. Yapılacak zam süt grubu ve Çikolata Grubu için geçerli olacak. Alınan yeni zam kararına ilişkin sosyal medya hesabından bir paylaşım yapan Dündar, "01.09.2014 tarihi itibari ile Nestle çikolata ve süt gurubuna %10 ile %20 arasında zam geçişi olacak" dedi.