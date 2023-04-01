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0,99 faizli ihtiyaç kredisi için son 9 gün! En düşük faizle nakit ödeme!

0,99 faizli ihtiyaç kredisi için son 9 gün! En düşük faizle nakit ödeme! İşte 0,99 faizli ihtiyaç kredisinin detayları...

0,99 faizli ihtiyaç kredisi için son 9 gün! En düşük faizle nakit ödeme!

Ay sonunu getirmenin zorlaştığı son zamanlarda vatandaşlar birtakım ev ihtiyaçları için bazen 3 – 5 bin TL’yi bir araya getirmekte de zorlanabiliyor. Mağazalar üzerinden taksitli biçimde ihtiyaçları almak 3 bin TL değerinde bir eşyayı 6 bin TL yapabiliyor. Bunun yerine ihtiyaç kredisi çekmek daima daha cazip bir durum olabiliyor. Denizbank ise müşterilerine özel acil ihtiyaç kredisi kapsamında yüksek olmayan bir miktar belirleyerek 0,99 faizli ihtiyaç kredisi kampanyasını hazırladı. Peki, Denizbank 0,99 faizli ihtiyaç kredisi şartları nedir? Denizbank düşük faizli ihtiyaç kredisini kimler alabilir? İşte Denizbank 0,99 faizli ihtiyaç kredisi detayları... 


DENİZBANK 0,99 FAİZLİ İHTİYAÇ KREDİSİ BAŞVURUSU

 
Denizbank 0,99 faizli ihtiyaç kredisi başvurusu yapmak isteyen vatandaşlar için son tarih 10 Nisan 2023. Denizbank 0,99 faizli ihtiyaç kredisi başvurusu ise yalnızca yeni müşterilere özel olarak yapılmaktadır. İlk defa Denizbank müşterisi olanların hemen başvurusunu yaparak 1 ay içinde ihtiyaç kredisinden yararlanma hakkı bulunmaktadır. 


Denizbank 0,99 faizli ihtiyaç kredisi başvurusu yapmak isteyen vatandaşlar hem müşteri olma işlemini hem de ihtiyaç kredisi başvuru işlemini kolayca MobilDeniz uygulamasından gerçekleştirebilmektedir. Ayrıca müşteri hizmetlerinden bilgi alabilir ya da en yakın şubeden de yararlanabilirsiniz. 


DENİZBANK İHTİYAÇ KREDİSİ 0,99 FAİZLE GERİ ÖDEME DETAYLARI 


Denizbank 0,99 faizli ihtiyaç kredisi hakkını 3 bin TL’den başlayarak 20 bin TL’ye kadar olan nakit ihtiyaçlarında sunmaktadır. Eğer 3 bin TL 0,99 faizli ihtiyaç kredisinden yararlanmak istiyorsanız 12 aya kadar vade seçmeniz halinde alabilirsiniz. Bu durumda toplam faiz tutarı yalnızca 246,78 TL olmaktadır. Yani 3 bin TL krediyi toplamda 3.261,72 TL olarak ödemektesiniz. Tahsis ücreti yalnızca 15 TL’dir. Aylık geri ödemenizi ise 270,56 TL olarak yapmaktasınız. 


20 bin TL 0,99 faizli Denizbank ihtiyaç kredisi çekmek isteyen vatandaşlar ise toplamda 21.745 TL geri ödeme yapmaktadır. 0,99 faiz ile aylık geri ödeme yalnızca 1.803,75 TL olmaktadır. Tahsis ücreti Denizbank ihtiyaç kredisinde 100 TL kesilmektedir.  

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