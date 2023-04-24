0,99 faizle kredi veren banka! Acil nakit ihtiyacına en uygun çözüm

Vatandaşlar özellikle bir anda ortaya çıkan nakit ihtiyaçları için en uygun çözümleri bankalarda buluyor. Bankalar ise vatandaşların kendi müşterileri olabilmeleri adına çeşitli zamanlarda uygun kampanyalar çıkarıyor. Nakit ihtiyaçlarında müşterilerin en çok dikkat ettiği nokta ise faiz oranları oluyor. Faiz oranının çok yüksek olması demekse çekilen nakit miktarından 2 kat ya da bazen daha fazla ödeme yapmak anlamına geliyor.



Vatandaşlar kendi müşterisi olduğu bankaların çok yüksek faiz oranları varsa ING Bank müşterisi olarak da hemen ihtiyaç kredisi başvurusu yapabilmektedir. Yeni müşterilere özel daha düşük faiz oranlarından da yararlanabilmektedir. “En düşük faiz oranlı ihtiyaç kredileri” arayan vatandaşlar için işte ING Bank 0,99 faizli kredi seçeneğini sundu...



ING BANK 0,99 FAİZLİ İHTİYAÇ KREDİSİ BAŞVURUSU



ING Bank 0,99 faizli kredi başvurusu yapmak isteyen vatandaşlar müşteri değilse hızlı bir şekilde müşteri olma işlemlerini mobil bankacılık üzerinden ya da şubeden gerçekleştirebilmektedir. Ardından yapılacak olan kredi başvurusu için müşteri hizmetlerini arayabilir, internet bankacılığı ya da mobil uygulamadan yararlanabilir veyahut hemen şubeden müracaat edebilirsiniz. Başvuru yapılmasından sonraki birkaç dakika içinde yanıt gelmekte ve aynı saniyelerde istediğiniz nakit ödeme miktarı hesabınıza yatmaktadır.



ING BANK 0,99 FAİZLİ ÖDEME TABLOSU



Örnek bir plan incelemesinde 10 bin TL çeken müşteri ING Bank 0,99 faizli kredi ile toplamda 822 faiz ödemiş olmaktadır. 50 TL tahsis ücretine ek olarak 10 bin TL’nin toplam ödeme miktarı yalnızca 10.872,56 TL’dir. Müşterinin ödeyeceği aylık taksitlerin tutar ise yalnızca 901,88 TL olmaktadır.