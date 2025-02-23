00:00'da hesaplara 50.000 TL yattı! ON Dijital, QNB, TEB hesabı olanlara müjde

Bankalar, kredi notu yüksek ve sicili temiz olan müşterilere özel olarak 50.000 TL’ye kadar hazır kredi limiti tanımladı.

Hazır krediye başvurmak isteyen vatandaşlar, bankaların internet şubesi ve mobil uygulamaları üzerinden giriş yaparak, krediler bölümündeki hazır kredi sekmesinden kendilerine tanımlanan tutarı anında hesaplarına aktarabiliyor.

Peki, hangi banka ne kadar faizle kredi veriyor? İşte bankaların güncel faiz oranları ve ödeme planları…

50.000 TL İhtiyaç Kredisi İçin Banka Karşılaştırması

Banka Aylık Taksit (36 Ay Vade) Faiz Oranı Toplam Ödeme

ON Dijital 2.603 TL %2,99 94.043 TL

Garanti BBVA 2.698 TL %3,19 97.431 TL

QNB Finansbank 2.894 TL %3,59 104.458 TL

Enpara.com 2.918 TL %3,64 105.064 TL

TEB 2.923 TL %3,65 105.531 TL

CEPTETEB 2.923 TL %3,65 105.531 TL

📌 En düşük faiz oranı %2,99 ile ON Dijital’de bulunuyor.

📌 Faiz oranları yükseldikçe toplam ödeme tutarı da artıyor.

📌 Masrafsız kredi seçenekleri için Enpara.com gibi dijital bankalar avantajlı olabilir.

Hazır Krediden Nasıl Yararlanabilirsiniz?

💰 Hazır kredi limiti tanımlanan müşteriler, bankalarının internet şubesi veya mobil uygulamalarına giriş yaparak anında kredi çekebilir.

💳 Onaylanan kredi tutarı, herhangi bir şubeye gitmeye gerek kalmadan doğrudan hesaba aktarılır.

📅 Kredi vadesi ve aylık taksitler banka politikalarına göre değişebilir.

Acil nakit ihtiyacı olanlar için şubeye gitmeye gerek kalmadan çekilebilen hazır krediler, hızlı finansal çözümler sunuyor. Başvurularınızı bankanızın internet şubesi veya mobil uygulaması üzerinden hemen yapabilirsiniz!

📢 Detaylı bilgi için bankaların resmi web sitelerini ziyaret edebilirsiniz.

Kaynak: gazeteoku.com