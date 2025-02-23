GAZETE MANŞETLERİ HABER YAZARLAR 530 978 82 57
SON DAKİKA
Ak Parti AF için düğmeye bastı Haberin devamı.
Anasayfa / Ekonomi /

00:00'da hesaplara 50.000 TL yattı! ON Dijital, QNB, TEB hesabı olanlara müjde

Ekonomik sıkıntılar ve artan faiz oranlarına rağmen vatandaşlar acil nakit ihtiyaçlarını karşılamak için bankaların sunduğu kredi fırsatlarını araştırmaya devam ediyor.

00:00'da hesaplara 50.000 TL yattı! ON Dijital, QNB, TEB hesabı olanlara müjde

Bankalar, kredi notu yüksek ve sicili temiz olan müşterilere özel olarak 50.000 TL’ye kadar hazır kredi limiti tanımladı.

Hazır krediye başvurmak isteyen vatandaşlar, bankaların internet şubesi ve mobil uygulamaları üzerinden giriş yaparak, krediler bölümündeki hazır kredi sekmesinden kendilerine tanımlanan tutarı anında hesaplarına aktarabiliyor.

Peki, hangi banka ne kadar faizle kredi veriyor? İşte bankaların güncel faiz oranları ve ödeme planları…

50.000 TL İhtiyaç Kredisi İçin Banka Karşılaştırması

Banka Aylık Taksit (36 Ay Vade) Faiz Oranı Toplam Ödeme

ON Dijital 2.603 TL %2,99 94.043 TL

Garanti BBVA 2.698 TL %3,19 97.431 TL

QNB Finansbank 2.894 TL %3,59 104.458 TL

Enpara.com 2.918 TL %3,64 105.064 TL

TEB 2.923 TL %3,65 105.531 TL

CEPTETEB 2.923 TL %3,65 105.531 TL

📌 En düşük faiz oranı %2,99 ile ON Dijital’de bulunuyor.

📌 Faiz oranları yükseldikçe toplam ödeme tutarı da artıyor.

📌 Masrafsız kredi seçenekleri için Enpara.com gibi dijital bankalar avantajlı olabilir.

Hazır Krediden Nasıl Yararlanabilirsiniz?

💰 Hazır kredi limiti tanımlanan müşteriler, bankalarının internet şubesi veya mobil uygulamalarına giriş yaparak anında kredi çekebilir.

💳 Onaylanan kredi tutarı, herhangi bir şubeye gitmeye gerek kalmadan doğrudan hesaba aktarılır.

📅 Kredi vadesi ve aylık taksitler banka politikalarına göre değişebilir.

Acil nakit ihtiyacı olanlar için şubeye gitmeye gerek kalmadan çekilebilen hazır krediler, hızlı finansal çözümler sunuyor. Başvurularınızı bankanızın internet şubesi veya mobil uygulaması üzerinden hemen yapabilirsiniz!

📢 Detaylı bilgi için bankaların resmi web sitelerini ziyaret edebilirsiniz.

Kaynak: gazeteoku.com

ÇOK OKUNAN HABERLER
Migros az önce duyurdu; O ürünlerde yüzde 50 indirim başladı Migros az önce duyurdu; O ürünlerde yüzde 50 indirim başladı
10 bankadan ortak karar! Bankaya TL koyana her ay 1 memur maaşı kadar para yatacak 10 bankadan ortak karar! Bankaya TL koyana her ay 1 memur maaşı kadar para yatacak
Halkbank kredi musluklarını açtı; Aylık 1.439,46 TL taksitle 36 ay vadeli 20.000 TL destek kredisi Halkbank kredi musluklarını açtı; Aylık 1.439,46 TL taksitle 36 ay vadeli 20.000 TL destek kredisi
750 Bin TL Faizsiz Kredi! Akbank ve Garanti BBVA Dev Kampanyayı Başlattı 750 Bin TL Faizsiz Kredi! Akbank ve Garanti BBVA Dev Kampanyayı Başlattı
Araba alacaklar dikkat; Kampanya başladı: 250 bin TL faizsiz... Araba alacaklar dikkat; Kampanya başladı: 250 bin TL faizsiz...
40'lı tuvalet kağıdı 199,90 TL'ye düştü! Kaçıran çok üzülecek! CarrefourSA duyurdu 40'lı tuvalet kağıdı 199,90 TL'ye düştü! Kaçıran çok üzülecek! CarrefourSA duyurdu
SON HABERLER
Bir dönüm toprak yeter; Dünyanın en iyi köyü Türkiye'de! Bir dönüm toprak yeter; Dünyanın en iyi köyü Türkiye'de!
Devlet hastanelerinde muayene olacaklar dikkat; Ücretler değişti Devlet hastanelerinde muayene olacaklar dikkat; Ücretler değişti
4A, 4B, 4C'ye emeklilikte devrim; Milyonlarca kişiye 5 yıl erken emeklilik! 4A, 4B, 4C'ye emeklilikte devrim; Milyonlarca kişiye 5 yıl erken emeklilik!
AK Parti AF için düğmeye bastı; Kritik tarih belli oldu AK Parti AF için düğmeye bastı; Kritik tarih belli oldu
Ziraat Bankası emeklilerin hesaplarına 29.500 TL yatırıyor! Ziraat Bankası emeklilerin hesaplarına 29.500 TL yatırıyor!
Bizim Toptan açıkladı; Tuvalet kağıdı 59.90'a satılıyor Bizim Toptan açıkladı; Tuvalet kağıdı 59.90'a satılıyor
00:00'da hesaplara 50.000 TL yattı! ON Dijital, QNB, TEB hesabı olanlara müjde 00:00'da hesaplara 50.000 TL yattı! ON Dijital, QNB, TEB hesabı olanlara müjde
Banka hesabınızı kontrol edin! Halkbank emeklilere 12.500 TL yatırıyor! Banka hesabınızı kontrol edin! Halkbank emeklilere 12.500 TL yatırıyor!