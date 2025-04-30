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%0 faizle 60.000 TL verilmeye başlandı

Acil nakit ihtiyaçlarınızı kolayca karşılamak istiyorsanız, Akbank’ın yepyeni mobil kampanyası tam size göre.

%0 faizle 60.000 TL verilmeye başlandı

Banka, mobil uygulama üzerinden ilk kez müşteri olan bireylere %0 faizle toplamda 60.000 TL'ye varan nakit destek sağlıyor. Üstelik başvuru süreci son derece basit ve tamamen dijital. Ne şubeye gitmenize gerek var ne de uzun evrak işleriyle uğraşmanıza. Peki, bu faizsiz kredi nasıl alınır? Kimler başvurabilir? İşte kampanyanın tüm detayları...

💸 %0 Faizli 60.000 TL Nakit Fırsatı Nedir?

Akbank, mobil uygulamasını indirerek ilk kez banka müşterisi olanlara özel toplamda 60.000 TL’ye kadar faizsiz nakit sunuyor. Kampanya iki ana bölümden oluşuyor:

35.000 TL’ye kadar %0 faizli ihtiyaç kredisi

25.000 TL’ye kadar %0 faizli taksitli avans

Böylece kullanıcılar toplamda 60.000 TL’ye kadar faizsiz finansman elde edebiliyor.


📲 Kampanyaya Nasıl Katılabilirsiniz?

Akbank Mobil uygulamasını indirerek “Akbanklı olmak istiyorum” adımını takip edin.

Kimlik ve cep telefonunuza gelen şifreyle uzaktan müşteri olun.

Mobil üzerinden giriş yaptıktan sonra 15 gün içinde kampanyaya başvurun.

Başvuru sırasında “hayat sigortalı kredi” seçeneğini tercih edin.
🔐 Unutmayın: Hayat sigortası olmayan başvurular %0 faiz avantajından yararlanamıyor.


✅ Kampanya Koşulları Nelerdir?

Yalnızca ilk defa Akbanklı olan bireyler başvurabilir.

Başvuru yalnızca mobil uygulama üzerinden yapılmalıdır.

En az 1.000 TL, en fazla 60.000 TL tutarında kredi kullanılabilir.

Kredi başvuruları Akbank’ın risk ve kredi değerlendirme politikalarına göre onaylanır. Kampanya yalnızca gerçek kişi müşteriler için geçerlidir.

🧾 Kimler Faydalanamaz?

Daha önce Akbanklı olanlar

Geçmiş kampanyalardan (%0 veya %0,99 faizli) yararlanmış olanlar

65 yaş sınırını aşan sigortalı kredi başvuruları

🔗 Detaylı Bilgi ve Başvuru:

👉 Akbank Mobil İndirme Sayfası

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