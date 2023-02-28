0-2 yaş arası bebeği olanlara bakanlık ödeme yapacak! 400 TL hesaplara yatıyor

Doğum yapan ailelere destek verilmesi adına Sosyal Hizmetler Bakanlığı yeni bir girişim başlattı. Bakanlık tarafından hazırlanan destek paketinde Çoğul Doğum programı adıyla vatandaşlara ödemeler gerçekleşecek. Çoğul Doğum Programı kapsamında özellikle dar gelirli aileler desteklenecek. Çoğul doğum neticesinde doğan 0-2 yaş arasındaki bebekler için vatandaşlara ödemeler yapılacak.



0-2 yaş bebeklilere 400 TL yatıyor



Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından ailelere 400 TL ödeme 0-2 yaş arasında çocuğu olanlara verilecek. Bu ödeme kapsamında özellikle maddi açıdan zorlanan aileler desteklenecek. Maddi anlamda zorluk yaşayan aileler için kritik zamanlarda destekleyici olacak bu ödemenin belirli şartları bulunuyor. Peki, 0-2 yaş çocuğu olanlara 400 TL ödeme şartları neler?



Çoğul Doğum Programı şartları



Sosyal Hizmetler bakanlığı tarafından yürütülen bu destek programında 0-2 yaş aralığında çocuğu olan ailelere maddi destek sağlanmaktadır. Çoğul Doğum Programı şartları karşılanıyor ise aileye ödeme yapılır. Öncelikle burada hane gelirine bakılmaktadır. Asgari ücret şu an 8 bin 500 TL. Bu durumda 3 kişi olan bir aile için 3’de 1’i baz alınır. Bu durumda bir kişi çalışıyorsa Çoğul Doğum Programı’ndan aile faydalanabilmektedir. Ancak baba ve anne çalışıyorsa programdan faydalanamamaktadırlar.



Çoğul Doğum Programı ödemeleri ne kadar?



Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Çoğul Doğum Programı şartları uyan kişiler 400 TL ödemek almaktadır. Bu kapsamda bebek bezi ve mama gibi ihtiyaçların karşılanması amacıyla hesaplara yatırılır. Ödemeler 2 ayda bir yapılır, 200 TL olarak yapıldığı için 400 TL ödeme alınır.



Bakanlık tarafından yapılan bu destekte özellikle amaç çocukların 2 yaşına kadar olan temel ihtiyaçlarındaki ekstra giderlerin karşılanmasıdır. Çocuğu olan ailelerin masrafları artar ve dar gelirli olan aileler ise bundan fazlasıyla etkilenir. Bakanlığın sağladığı 400 TL ödeme mama ve bebek bezi gibi ihtiyaçlarda kullanılarak aileyi bir miktar rahatlatır.