Yunan yürek yemiş; Türkiye'ye 5 dakika içerisinde saldırırız

Orgeneral Hupis’in konuşmaları, özellikle savunma ve jeopolitik strateji vurgularıyla uluslararası gündemde yankı uyandırdı.



“Türkiye, Tehdit Olarak Kalıyor”

Forumda yaptığı konuşmada Türkiye'yi açık şekilde hedef alan Orgeneral Hupis, “Türkiye her gün revizyonist bir taktikle çeşitli konuları tartışmaya açıyor. Ancak bizim için mesele yalnızca kıta sahanlığı ve Münhasır Ekonomik Bölge (MEB)” diyerek, bölgedeki temel hassasiyetlerinin altını çizdi.

“Silahlı kuvvetler her türlü senaryoya karşı tam anlamıyla hazırlıklıdır. Gerekli durumlarda, hiçbir tereddüt göstermeden ve koşul öne sürmeden, beş dakika içinde yanıt verebilecek kararlılıktayız” sözleriyle askeri caydırıcılığa vurgu yaptı.

“Akdeniz, Jeopolitik Merkezimizdir”

Orgeneral Hupis, açıklamalarında Doğu Akdeniz'in Yunanistan için taşıdığı jeopolitik önemi de hatırlattı: “Bütün jeopolitik yönelimlerin bir merkezi varsa, o da Akdeniz’dir. Bu bölge, Yunanistan’ın stratejik ilgi alanının kalbini oluşturuyor. Hibrit tehditlerle başa çıkmanın en etkili yolu ise güçtür.”

Ekonomik kriz döneminde askeri planlamada oluşan boşlukların büyük ölçüde giderildiğini belirten Hupis, “Yeni operasyonel düzenlemeler ve modern silahlanma programları sayesinde ordunun etkinliği önemli ölçüde artırıldı” dedi.



Yeni Nesil Silahlanma ve Teknoloji Vurgusu

Yunan Silahlı Kuvvetlerinin teknolojik gelişmeleri yakından takip ettiğini belirten Hupis, özellikle drone teknolojisi ve “anti-teknoloji” çözümlerine dikkat çekti.

12 yıllık stratejik bir planlama süreci yürütüldüğünü aktaran Orgeneral, “Yeni sistemler; kullanılabilirlik, operasyonel esneklik ve caydırıcılık ekseninde geliştiriliyor” dedi.



“Aşil Kalkanı”: Adalar İçin Yeni Stratejik Hamle

“Aşil Kalkanı” adı verilen askeri doktrinin devreye alındığını duyuran Hupis, bu doktrin sayesinde Ege Adaları ve Doğu Akdeniz’deki kara parçalarının stratejik avantajlara dönüştürüleceğini belirtti. “Havacılık ve donanmanın bu bölgelerde özgürce hareket edebilmesi, kara unsurlarımızın etkinliğini artıracak” ifadelerini kullandı.



Askeri Eğitime Yeni Anlayış: “Onurlu Bir Yaşam Garantisi”

Orgeneral Hupis, gençlerin orduya katılımına ilişkin de konuştu. Askeri eğitimin yalnızca bir kariyer değil, aynı zamanda bir görev olduğunu vurgulayan Hupis, “Silahlı Kuvvetler mensuplarına insan onuruna yakışır bir yaşam sunmak bizim sorumluluğumuzdur” dedi. Subayların sadece asker değil, aynı zamanda bilim insanı kimliğiyle de öne çıkabileceğini sözlerine ekledi.