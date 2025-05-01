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Yok artık; Elektrik fiyatına yüzde 450 zam!

Avrupa’yı sarsan dev enerji krizi, özellikle İspanya başta olmak üzere birçok ülkede ciddi sonuçlar doğurdu.

Yok artık; Elektrik fiyatına yüzde 450 zam!

Elektrik şebekelerinin çökmesiyle birlikte, günlük yaşamdan sanayiye kadar pek çok alan durma noktasına geldi. En çarpıcı gelişme ise sadece bir gün içinde elektrik fiyatlarının %450 oranında artması oldu.

İspanyol yetkililer, ülke genelindeki elektrik kesintisinin yalnızca 5 saniyede şebekenin %60’ını devre dışı bıraktığını açıkladı. Teknik bir arıza mı, siber saldırı mı olduğu henüz bilinmiyor. Ancak yaşananlar, Avrupa enerji altyapısının ne kadar kırılgan olduğunu bir kez daha gözler önüne serdi.


💰 Elektrik Fiyatı %450 Arttı: Piyasalar Şokta

Kriz sonrası enerji piyasalarında sert dalgalanmalar yaşandı. İspanya'nın yüksek tirajlı gazetelerinden El Mundo, bir günde %450 oranında zam yapıldığını doğruladı. Bu ani artış, hem vatandaşları hem de üretim sektörünü derinden sarstı.


🔌 Portekiz Enerji İhracatını Durdurdu

Komşu ülke Portekiz, İspanya ile gerçekleştirdiği enerji alışverişini geçici olarak durdurduğunu açıkladı. Bu adım, krizin yayılmasını önlemeye yönelik önleyici bir hamle olarak değerlendirildi.


🚆 Ulaşım Aksadı, Trenler Durdu

Elektrik krizinden ulaşım sektörü de büyük zarar gördü. İspanyol demiryolu şirketi Renfe, bazı bölgelerde seferleri yeniden başlatsa da, Madrid, Valensiya ve Bask Bölgeleri’nde aksamalar devam ediyor. Özellikle Barcelona çevresindeki Rodalies hatlarında tren seferleri kademeli olarak normale dönüyor.


🛡️ İspanya Ulusal Güvenlik Konseyi Acil Toplandı

Yaşananların ardından İspanya Başbakanı Pedro Sánchez, beşinci kez Ulusal Güvenlik Konseyi’ni acil toplantıya çağırdı. Toplantıda enerji altyapısının güçlendirilmesi ve benzer krizlerin önlenmesi için yeni tedbirler görüşüldü.


⚠️ Avrupa Enerji Güvenliği Sorgulanıyor

İspanya ve Portekiz’deki büyük kesinti, Avrupa genelinde enerji arz güvenliğine dair endişeleri artırdı. Uzmanlara göre, iklim değişikliği, altyapı yetersizlikleri ve jeopolitik gerilimler göz önüne alındığında, bu tür krizler gelecekte daha sık yaşanabilir.

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