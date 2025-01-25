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Yavruyu kedi sanıp evine aldı; Büyüyünce şoke oldu

Doğaya ve hayvanlara duyduğu derin sevgiyle tanınan bir kişi, yol kenarında yaralı ve zayıf bir yavruyu fark etti.

Yavruyu kedi sanıp evine aldı; Büyüyünce şoke oldu

Şaşkın bir şekilde bulduğu bu yavrunun bir kedi olduğunu düşünerek, onu hemen evine alıp tedavi ettirdi ve bakımıyla ilgilenmeye başladı. Sevgiyle beslediği ve ilgi gösterdiği yavru, ilk başlarda normal bir kedi gibi davranıyordu.

Ancak zamanla bazı tuhaflıklar gözlemlenmeye başlandı. Yavrunun kuyruğu giderek uzadı, yüz hatları daha keskinleşti ve hareketleri kediye özgü o sakin tavırların dışına çıkmaya başladı. Endişelenen hayvansever, yavrunun alışılmadık davranışlarını veterinere danışarak araştırmaya karar verdi. Veterinerin yaptığı incelemede, yavrunun aslında bir tilki yavrusu olduğu ortaya çıktı.

Bu sürpriz keşif, onu kurtaran hayvansever için büyük bir şaşkınlık yaratırken, yavru tilkinin evde nasıl büyüdüğü de dikkat çekici bir hikayeye dönüştü.

Kaynak: DHA

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