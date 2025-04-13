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Ünlü yatak firması iflas etti; Yüzlerce çalışan işsiz kalıyor

Küresel ekonomik krizin etkileri Avrupa genelinde kendini daha fazla hissettirirken, Almanya’da iflas eden şirketler listesine bir yenisi daha eklendi.

Ünlü yatak firması iflas etti; Yüzlerce çalışan işsiz kalıyor

Almanya’nın köklü yatak ve uyku ürünleri perakende zinciri Matratzen Direct AG, finansal darboğaz nedeniyle ikinci kez iflas başvurusu yaptı. Bu gelişme, sektörde ve şirket çalışanları arasında büyük endişe yarattı.


🏢 1929'dan Bu Yana Faaliyetteydi, Yüzlerce Çalışan Etkilendi

1929 yılında Köln’de kurulan ve Almanya genelinde 120’nin üzerinde mağazası bulunan şirketin iflası, doğrudan 300'den fazla çalışanı etkiliyor. İşsiz kalma riskiyle karşı karşıya kalan çalışanlar, kısa vadede iflas ödeneğiyle desteklenecek. Ancak şirketin geleceği belirsizliğini koruyor.


📉 Ekonomik Belirsizlik, Enflasyon ve Tüketici Güvensizliği Belirleyici Oldu

Şirketin iflasının arkasında, yalnızca kurumsal stratejiler değil, aynı zamanda küresel düzeyde etkili olan ekonomik faktörler bulunuyor. Pandemi sonrası artan enflasyon, tüketici harcamalarında daralma ve ekonomik güvenin zayıflaması, Matratzen Direct AG’nin mali yapısını zora soktu. 2017’de yaşadığı ilk iflas sürecini mağaza kapanışları ve operasyonel küçülme ile atlatan firma, bu kez daha derin bir krizle karşı karşıya.


⚖️ Mahkeme: “Kendi Kendini Yönetme” Modeliyle İflas Süreci

Köln İdare Mahkemesi, şirketin iflas sürecini klasik tasfiye yerine “kendi kendini yönetme” yöntemiyle yürütmesine izin verdi. Bu model kapsamında şirket, alacaklılarla doğrudan müzakere edebilecek ve yeniden yapılanma planlarını kendisi geliştirebilecek. Mahkeme, şirketten 10 gün içinde ön rapor sunmasını talep etti. Nihai kararın Nisan ayı ortasında netleşmesi bekleniyor.


🛠️ Şirket: “Yatırımcı Bulabilirsek Ayakta Kalabiliriz”

Yönetim, mevcut durumda 120 mağazanın tamamının kapatılmasının gündemde olmadığını açıkladı. Ancak yeniden yapılanma kapsamında bazı şubelerin kapatılabileceği değerlendiriliyor. Şirket yetkilileri yaptıkları açıklamada, “Yatırımcılarla yapılacak anlaşmalarla bu zor süreci atlatmayı hedefliyoruz. Yeni sermaye ve destek olmadan devam etmek oldukça güç” ifadelerini kullandı.


💬 Uzmanlar: “Perakende Sektöründe Bu Tür İflaslar Artabilir”

Ekonomi uzmanları, Almanya’da son dönemde benzer iflas başvurularının arttığına dikkat çekiyor. Özellikle perakende sektöründe, yüksek sabit giderler, azalan tüketici güveni ve enflasyon kaynaklı maliyet artışları birçok şirketi zor durumda bırakıyor. Matratzen Direct AG'nin durumu, bu eğilimin sadece başlangıcı olabileceğini düşündürüyor.

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