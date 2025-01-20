Ünlü şampuan markasında skandal; Türkiye'de de satılıyor

Popüler saç bakım markası Amika, Mirrorball High Shine serisindeki ürünlerinde tehlikeli bir bakteri tespit edilmesi nedeniyle yaklaşık 1 milyon şampuanı geri çağırma kararı aldı.

Geri Çağırmanın Nedeni: Pluralibacter gergoviae Bakterisi

ABD Gıda ve İlaç Dairesi (FDA) tarafından yapılan açıklamaya göre, Amika'nın Mirrorball High Shine + Koruma Şampuanı'nda Pluralibacter gergoviae adlı bir bakteri tespit edildi. Bu bakteri, özellikle bağışıklık sistemi zayıf bireyler ve cilt hassasiyeti yüksek kişiler için ciddi sağlık riskleri oluşturabiliyor.

Bakteri, sağlıklı bireylerde genellikle büyük bir tehdit oluşturmamakla birlikte, cilt hastalığı bulunan ya da bağışıklık yetmezliği yaşayan bireylerde enfeksiyon riski doğurabilir. Bu nedenle yetkililer, tüketicilerin ürünü kullanmamaları ve iade süreciyle ilgili gerekli adımları atmaları konusunda uyardı.

Hangi Ürünler Etkilendi?

Amika tarafından yapılan resmi açıklamada, Mirrorball High Shine + Koruma Şampuanı'nın tüm boyutlarının (alüminyum şişe ve torbalı ambalajlar dahil) geri çağırma sürecine dahil olduğu belirtildi.

Bu ürünler, ABD'deki büyük perakende zincirlerinde, Walmart, Sephora ve Amazon gibi popüler satış noktalarında yer alıyordu. Ancak Türkiye'de de satışa sunulan ürünlerin geri toplanacağı bilgisi paylaşıldı.

Türkiye’de de Geri Çağırma Süreci Başladı

Uluslararası kaynaklar ve Amika yetkilileri tarafından yapılan açıklamalara göre, bu şampuan serisi Türkiye’de de satılmaktaydı. Türkiye'de 980 bin adet ürünün geri çağırılması bekleniyor.

Yetkililer, özellikle bağışıklık sistemi zayıf ya da hassas cilde sahip bireylerin ürünü kullanmamaları gerektiği konusunda uyarılarda bulundu. Tüketicilerin satın aldıkları ürünleri iade etmeleri ve üretici firmanın yönlendirmelerine göre hareket etmeleri tavsiye edildi.

Bakteri Nasıl Bulaştı?

FDA ve Amika tarafından yapılan detaylı incelemelere göre, şampuanlardaki bakteri bulaşmasının harici bir üretim tesisinden kaynaklandığı tespit edildi.

Şirket yetkilileri, aynı üretim tesisinden çıkan diğer ürünlerde bakteri tespit edilmediğini ve yalnızca belirli bir üretim partisinin etkilendiğini vurguladı.

Ancak bazı tüketiciler, ürünün kokusunda değişim fark ettiklerini ve kullanımdan sonra hafif cilt tahrişi yaşadıklarını bildirdi. Bu şikayetler üzerine Amika, bağımsız bir toksikoloji uzmanı ile çalışarak detaylı bir inceleme başlattı.

Kaynak: Geri çağırılan ürünlerle ilgili en güncel bilgilere FDA’nın resmi web sitesi (www.fda.gov) ve Amika’nın kurumsal sitesi (www.loveamika.com) üzerinden ulaşılabilir.