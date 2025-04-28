Türkiye'yi hedef almak için silah dolu gemi yolladılar; Halk ayaklandı

26 Nisan 2025 Cumartesi günü öğle saatlerinde, askeri araç ve ağır silah dolu “Endurance” isimli gemi, Nea Karvali'deki “Filippos B” limanına yanaştı. Normal şartlarda Dedeağaç Limanı'na inmesi planlanan gemi, teknik ve lojistik eksiklikler nedeniyle yön değiştirdi. Böylece Kavala, tarihinde ilk kez doğrudan bir askeri taşımaya ev sahipliği yapmış oldu.

🚛 Silahlar Kara ve Demir Yolu ile Taşınıyor

Gemiden indirilen askeri malzemeler, bir kısmı kara yoluyla, bir kısmı da demiryolu üzerinden İskeçe yakınlarındaki Okçular Tren İstasyonundan taşınarak Dedeağaç'a sevk ediliyor. Önümüzdeki günlerde iki dev askeri kargo gemisinin daha bölgeye gelmesi bekleniyor.



😡 Halk Ayakta: "Kavala Üs Olmasın!"

Bu yoğun askeri hareketlilik, Kavala halkı arasında ciddi bir rahatsızlık yarattı. Kavala Barış Komitesi, halka çağrıda bulunarak limanın bir savaş üssüne çevrilmesine karşı çıkmaları için seslerini yükseltmelerini istedi. Düzenlenen protestoda, "İyi niyetli herkes bu militarizme dur demeli!" mesajı verildi.



📢 Protesto Bugün Gerçekleşiyor

Kavala halkı ve çeşitli sivil toplum kuruluşları, bugün yani 27 Nisan Pazar günü saat 19.00’da, Kavala Liman Müdürlüğü önünde büyük bir protesto düzenliyor. Halk, barış için bir araya gelip askeri üsse dönüşüme açıkça karşı çıkacak.

Kaynak: Gazeteoku.com - Özel İçerik